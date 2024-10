Experten bullisch: SUI wird eine Top-10-Krypto

Zwischenzeitlich konnte SUI schon die Top 20 erreichen, dann gab es einen leichten Rücksetzer. Aktuell rangiert SUI auf Marktrang 21 - knapp hinter dem Litecoin. Hier fehlen nur rund 200 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung, um das Flippening zu schaffen. Aktuell wird SUI bei 1,70 US-Dollar gehandelt. Für das Jahr 2024 steht eine Rendite von rund 120 Prozent für den nativen Coin der gleichnamigen Blockchain zu Buche. SUI zeigt also Stärke, Experten werden hier immer bullischer.

Bullische SUI Prognose: Das sagen Experten

Der Analyst Michael van de Poppe sieht nun nachweislich seines neuen Beitrags auf X großes Potenzial für SUI, der seiner Meinung nach am Ende des aktuellen Marktzyklus in die Top 10 aufsteigen könnte. Dabei würden sich technisch zwei Einstiegspunkte für Investoren anbieten: ein aggressiver Kaufbereich zwischen 1,50 und 1,60 US-Dollar und ein konservativer Einstieg zwischen 1,30 und 1,40 US-Dollar. Van de Poppe erwartet nun, dass SUI in naher Zukunft neue Allzeithochs erreichen wird.

$SUI -> Where to buy?



Technically, there are better +EV opportunities, but SUI is likely one of the coins achieving the top 10 at the end of the cycle.



The aggressive entry point is $1.50-1.60.

The Conservative entry point is $1.30-1.40.



Targets?



New all-time highs. pic.twitter.com/izBLvVguaq - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 5, 2024

Die folgende Prognose hebt dabei fundamental bullische Entwicklungen für SUI hervor. So zeigen Google-Trends-Daten, dass das Interesse am Sui Network fast wieder das Niveau erreicht hat, das es beim Token Generation Event hatte. Diese Woche erreichte SUI erstmals die Top 20 nach Marktkapitalisierung.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die technische Überlegenheit von SUI als schnellste Layer-1-Blockchain, mit einer starken Transaktionsgeschwindigkeit. Dies macht SUI 12-mal schneller bei Swaps als Solana, was zu einer besseren Nutzererfahrung und höherer Effizienz führen soll. Zusätzlich hat das Sui Network im letzten Monat starke Nettozuflüsse verzeichnet, wodurch es sich unter die Top 5 der Blockchains positioniert hat. Dabei konnte SUI beim Nettozufluss Blockchains wie Polygon, BNB und Avalanche übertreffen.

Im Bereich DeFi hat SUI ebenfalls erheblichen Fortschritt gemacht und ist mittlerweile die achtgrößte Blockchain nach Total Value Locked (TVL), was das in DeFi-Projekten gebundene Kapital misst.

Cardano's founder says SUI is what SOL should've been.



Is that true?



Here's how SUI changed its narrative this cycle



(1/7) pic.twitter.com/vyutaXbeJB - StarPlatinum (@StarPlatinumSOL) October 5, 2024

Crypto All-Stars über 2 Mio. $ - neues Konzept für Staking von Meme-Coins

Bei den Top 10 Kryptowährungen ist das Wachstumspotenzial dennoch irgendwo naturgemäß begrenzt, da diese bereits hohe Marktkapitalisierungen erreicht haben. Spekulative Anleger suchen daher oft kleinere Kryptowährungen oder neue Coins, da diese ein höheres Risikoprofil, aber auch potenziell größere Gewinne bieten.

Das Krypto-Projekt Crypto All-Stars hat mit seinem Presale bereits die Marke von 2 Millionen US-Dollar überschritten. Der Schlüssel zum Erfolg liegt hier wohl in einem innovativen Ansatz: Die Plattform kombiniert das beliebte Meme-Coin-Thema mit einem integrierten Staking-Mechanismus. Anstatt nur auf spekulative Gewinne zu setzen, bietet Crypto All-Stars einen echten Mehrwert durch das Staking von Meme-Coins in einem speziellen Ökosystem. Dies ist der sogenannte MemeVault.

Über den MemeVault können Nutzer beliebte Meme-Coins wie Dogecoin, Shiba Inu und andere staken und dafür Belohnungen in Form des nativen STARS-Tokens erhalten. Diese plattformübergreifende Lösung erleichtert den Staking-Prozess erheblich, da es nicht notwendig ist, verschiedene Blockchains und Wallets zu verwalten. Alle Meme-Coins können an einem zentralen Ort gestaket werden - eine benutzerfreundliche und zeitsparende Lösung für Anleger. Insgesamt gibt es elf Meme-Coins, die zum Start des MemeVault verfügbar sein werden.

Anleger, die ihre STARS-Tokens bereits während des Vorverkaufs staken, erhalten eine aktuelle Rendite von über 700 Prozent APY. Pro Ethereum-Block werden 2801,44 STARS-Tokens als Belohnung ausgeschüttet.

Interessierte Anleger können STARS während des Presales über die offizielle Website erwerben und staken. Zahlungen sind sowohl mit ETH, USDT und BNB als auch mit beliebten Meme-Coins wie FLOKI, PEPE und SHIB möglich. Ferner gelingt der Kauf sogar mit Kreditkarte - doch in rund 24 Stunden wird der Preis bereits das nächste Mal angehoben.

