Hawaiian Electric Industries (HEI) verzeichnet eine zaghafte Stabilisierung an der Börse. Der Aktienkurs des Energieversorgers, der 95% der hawaiianischen Bevölkerung mit Strom beliefert, stieg am 5. Oktober 2024 um 0,22% auf 8,91 EUR. Diese moderate Aufwärtsbewegung folgt auf eine turbulente Phase, in der die Aktie innerhalb eines Jahres 20,09% an Wert verloren hatte. Trotz der jüngsten Erholung notiert der Kurs immer noch 96,41% unter seinem 52-Wochen-Hoch.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen von HEI zeigen ein gemischtes Bild. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,42 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,64 erscheint die Aktie auf den ersten Blick unterbewertet. Besonders bemerkenswert ist die hohe Dividendenrendite von 16,16%, die für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein könnte. Allerdings sollten Investoren die anhaltenden Herausforderungen im hawaiianischen Energiesektor bei ihrer Bewertung berücksichtigen.

Hawaiian Electric Industries Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...