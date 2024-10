Stimmt Israel einem Waffenstillstand zu? Oder eskaliert der Konflikt im Nahen Osten weiter? Die Lage im Pulverfass lässt die Ölpreise steigen, was für viele Unternehmen nicht vorteilhaft ist. Insgesamt ist die Rekordlaune auch am deutschen Aktienmarkt etwas abgekühlt. Was in der neuen Woche die Kurse bewegen könnte, zeigt der Wochenausblick. Vor dem Wochenende hat der DAX die zuvor abgeschwächte Börsenwoche noch versöhnlich beendet. Dank eines starken US-Arbeitsmarktberichts stieg der deutsche Leitindex ...

