Wochenausblick - Inflationszahlen im Fokus!

Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. In der kommenden Woche liegt der Fokus sowohl aus konjunktureller als auch aus Unternehmenssicht in den USA. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Direkt zum Wochenstart werden einige interessante Konjunkturdaten bekanntgegeben. Der Tag beginnt mit einer Veröffentlichung der deutschen Werksaufträge veröffentlicht durch die deutsche Bundesbank. Weiter geht es mit der Veröffentlichung der europäischen Einzelhandelsumsätze und des Sentix Investorvertrauen Index. Diese monatliche Umfrage mit fast 1600 Finanzanalysten und institutionellen Investoren gibt einen Indikator für die Marktmeinung für die aktuelle wirtschaftliche Lage und die Erwartungen für das nächste Semester. Auf der Unternehmensseite bleibt es hingegen zunächst ruhig.















Dienstag:



Am Dienstag geht es weiter mit Konjunkturzahlen. Die USA und Japan veröffentlichen ihre Handelsbilanz, während Deutschland Einblick in seine Industrieproduktion gibt. Das vereinigte Königreich veröffentlicht zudem seine Einzelhandelsumsätze. Von Interesse wird auch das RBA Sitzungsprotokoll der australischen Zentralbank sein. Dieses enthält die Meinungsverschiedenheiten bezüglich der nationalen Zinsentscheidungen und könnte wichtige Informationen zur australischen Zinspolitik enthalten. Von Seiten der Unternehmen, steht klar die Veröffentlichung der Quartalszahlen von Pepsico im Vordergrund.















Mittwoch:



Nach einem sehr vollgepackten Dienstag, konzentriert sich der Mittwoch eher auf ein wichtiges Ereignis. Um 20 Uhr deutscher Zeit wird das FOMC Protokoll in den USA veröffentlicht. Dieses Protokoll der Federal Reserve definiert die geeignete Ausrichtung der Geldpolitik und ist ein klares Signal für zukünftige Zinspolitik. Nicht unbeachtet sein sollte aber auch die Veröffentlichung der deutschen Handelsbilanz sein. Auf Unternehmensseite bleibt es eher verhalten. Anzumerken ist, dass das japanische Einzelhandelsunternehmen Aeon Co Ltd seine Quartalszahlen veröffentlicht.











Donnerstag:



Am Donnerstag wird es in Hinsicht auf die Inflationszahlen besonders interessant. In den USA veröffentlicht das US Bureau of Labor Statistics den jährlichen Verbraucherpreisindex. In Australien wird zudem die Anhörung zum Inflationsbericht stattfinden. Aber nicht nur auf der konjunkturellen Seite, sondern auch im Unternehmenssektor wird es viele spannende Neuigkeiten geben. Mit Tata Consultancy Serv LTD, Progressive Corporation und Fast Retailing Co Ltd, veröffentlichen gleich drei Unternehmen mit über 100 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung ihre Quartalszahlen.











Freitag:



Zum Ende der Woche wird es nochmal besonders interessant. Am Freitag geht es zunächst weiter mit den Inflationszahlen. Diesmal veröffentlicht Deutschland sein Verbraucherpreisindex, sowohl monatlich als auch jährlich. Die USA veröffentlicht einige weitere Kennzahlen, unter anderen den Erzeugerpreisindex und das Verbrauchervertrauen. Das vereinigte Königreich liefert zudem Daten zur Handelsbilanz und Bruttoinlandsprodukt. Einen besonderen Blick ist aber die Unternehmensseite wert, denn die Finanzriesen JP Morgan Chase, Wells Fargo und Blackrock veröffentlichen fast zeitgleich ihre Gewinne für Q3.















