Sektoranalyse Öl- und Gas-Aktien: Geht das fossile Zeitalter noch weiter?

Traden & Investieren mit Öl- und Gas-Aktien

In Zeiten des Klimawandels und der zunehmenden Fokussierung auf erneuerbare Energien mag es kontraintuitiv erscheinen, in Öl- und Gas-Aktien zu investieren. Dennoch gibt es stichhaltige Argumente, die dafür sprechen, dass dieser Sektor weiterhin interessante Anlagemöglichkeiten bietet.

Auch wenn der Übergang zu erneuerbaren Energien in vollem Gange ist, wird er nicht über Nacht geschehen. Fossile Brennstoffe werden noch für Jahrzehnte eine wichtige Rolle in unserem Energiemix spielen. Während entwickelte Länder ihren Verbrauch fossiler Brennstoffe reduzieren, steigt die Nachfrage in vielen Schwellenländern weiterhin an. Dies könnte die globale Nachfrage nach Öl und Gas noch lange Zeit stützen. Viele Öl- und Gas-Unternehmen investieren selbst stark in erneuerbare Energien und positionieren sich so für die Zukunft. Zahlreiche Firmen des Sektors bieten hohe und stabile Dividendenrenditen. In Zeiten niedriger Zinsen können diese eine attraktive Einkommensquelle für Anleger darstellen.

Öl- und Gas-Aktien korrelieren stark mit den Notierungen der Rohstoffe. Geopolitische Spannungen können hier für eine starke Volatilität sorgen. So könnten die Auseinandersetzungen im Nahen Osten zu Engpässen auf den Transportwegen und somit zu Preissteigerungen führen. Umgekehrt sind zahlreiche der öl- und gasfördernden Länder - allen voran Russland und Venezuela - immer wieder gezwungen, ihre klammen Staatshaushalte zu stabilisieren und sind bereit zu niedrigen Preisen zu liefern. Saisonale Muster deuten darauf hin, dass die Preise für Erdöl und Erdgas in der Regel im Oktober und November, eine rückläufige Tendenz aufweisen.

Exxon Mobil Corporation (XOM) - ISIN US30231G1022

Der Energieriese ExxonMobil deeckt die gesamte Wertschöpfungskette ab - von der Rohstoffgewinnung bis zum Verkauf von Endprodukten. Die Geschäftsfelder umfassen die Exploration und Förderung fossiler Brennstoffe sowie deren Weiterverarbeitung zu Treibstoffen, Schmierstoffen und petrochemischen Erzeugnissen. Mit einem weltweiten Netzwerk in etwa 50 Nationen stützt sich der Konzern auf seine bekannten Marken Exxon, Esso und Mobil, um Kunden rund um den Globus zu bedienen. Die Gewinne korrelieren stark mit den Rohstoffpreisen. Anleger sollten wissen, dass die ausgeschütteten Dividenden in den vergangenen Jahren stets darüber lagen, so dass diese an der Substanz zehren. Charttechnisch sahen wir in den letzten Tagen einen starken Anstieg, so dass sich das Wertpapier schon weit von den gleitenden Durchschnitten entfernt hat. Für Long-Einstiege wären Rücksetzer - zumindest auf das Niveau des Pivot-Hoch vom April abzuwarten.

Imperial Oil Limited (IMO) - ISIN CA4530384086

Imperial Oil Limited, Kanadas zweitgrößter Ölkonzern mit Sitz in Calgary, blickt auf eine Geschichte seit 1880 zurück. Das Unternehmen ist in der Förderung, Verarbeitung und im Vertrieb von Erdgas und Erdöl tätig. Der US-Gigant ExxonMobil hält mit 69,6 Prozent die Mehrheit, während Syncrude, der weltgrößte Ölsand-Förderer, 25 Prozent besitzt. Imperial Oil betreibt ein Tankstellennetz unter den Marken Esso und Mobil sowie kleinere Stationen mit Shops wie "On the Run", "Marché Express" und "Tiger Express". Die langfristige Entwicklung der Gewinne ist positiv, auch wenn das Jahr 2023 nicht an das Rekordergebnis des Vorjahres anknüpfen konnte. Nach der Kursrallye der letzten Wochen ist die Aktie am Widerstand vom August angelangt und formiert nun ein Dopppeltop. Somit ist zunächst eine Konsolidierung zu erwarten, bevor es weiter nach oben geht.

The Williams Companies, Inc. (WMB) - ISIN US9694571004

Das in Tulsa, Oklahoma, ansässige Unternehmen Williams Companies hat sich auf den Betrieb von Erdgas-Pipelines in den USA spezialisiert. In Zeiten des globalen Wandels hin zu umweltfreundlicheren Energieträgern könnte Erdgas als Übergangslösung an Bedeutung gewinnen. Dies eröffnet potenziell günstige Perspektiven für Firmen wie WMB, deren Kernkompetenz in der Bereitstellung von Erdgasinfrastruktur liegt. In den vergangenen drei Jahren gab es jeweils Rekordgewinne und -dividenden. Das starke Momentum der letzten Tage führte das Wertpapier zum Allzeithoch. Bei Pullbacks könnten sich Möglichkeiten für Trades in Lon-Richtung ergeben.

Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) - ISIN MX01VI050007

Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Exploration und Förderung von Öl und Gas in Südamerika, mit Schwerpunkt auf vier Ländern: Mexiko, Argentinien, Brasilien und Kolumbien. Die jüngsten Liberalisierungsmaßnahmen im argentinischen Energiemarkt erwiesen sich als besonders vorteilhaft für das Unternehmen. Die Geschäftszahlen zeigen eine beeindruckende Entwicklung: Der Umsatz verzeichnete einen Anstieg von 66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und erreichte 396,7 Millionen USD. Zwei Hauptfaktoren trugen zu diesem Erfolg bei: Zum einen steigerte das Unternehmen seine Produktion um 40 Prozent, zum anderen profitierte es von der günstigen Preisentwicklung auf dem Ölmarkt. Im Gegensatz zu den zuvor genannten Aktien, könnte Vista Energy noch Nachholpotential bieten. Beim Überschreiten der vom Pivot-Hoch Ende August abfallenden Diagonale könnte eine neue Kursrallye starten.meiden. Nach zwei Jahren mit rückläufigen Gewinnen wird für das laufende Jahr wieder mit einem Gewinnzuwachs gerechnet. Bei einem Kursverlust von rund 1.7 Prozent in den vergangenen sechs Monaten sehen wir dennoch eine Bodenbildung, sodass es bald wieder attraktive Long Setups geben könnte.

Tagescharts vom 04.10.2024, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 06.10.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.