Die Hensoldt AG, ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Sicherheitselektronik, verzeichnet weiterhin eine solide Performance an der Börse. Trotz der komplexen geopolitischen Lage konnte die Aktie in den letzten Wochen zulegen. Zum Stichtag 05. Oktober 2024 notierte der Kurs bei 30,22 EUR, was einem Monatsplus von 2,20% entspricht. Besonders bemerkenswert ist die Jahresentwicklung: Mit einem Zuwachs von 18,28% hat sich die Hensoldt-Aktie deutlich positiver entwickelt als viele Mitbewerber in der Branche.

Dividende und Bewertungskennzahlen im Fokus

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Hensoldt eine Dividende von 0,40 EUR je Aktie, was einer aktuellen Dividendenrendite von 1,32% entspricht. Analysten beobachten zudem aufmerksam das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das derzeit bei 64,64 liegt. Obwohl dieser Wert im Vergleich zur Branche relativ hoch erscheint, spiegelt er auch die Wachstumserwartungen an das Unternehmen wider.

