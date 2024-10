Die Anleger versuchen es an der Börse weiterhin mit dem Prinzip Hoffnung. Im Nahen Osten kann der Krieg eskalieren, in Europa und in Deutschland die Konjunktur abkühlen oder die Autoindustrie an die Wand fahren. Solange irgendwo die Hoffnung auf Zinssenkungen und billiges Geld vorhanden ist, solange wollen die Anleger auch in Aktien investieren und treiben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...