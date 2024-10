Kapitalmarktstratege Stefan Schrader sieht den größten Boom an den Aktienmärkten nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft. "Viele Anleger machen den Fehler, aus der Vergangenheit auf die Zukunft zu schließen. Dabei wird das Geld an der Börse in der Zukunft verdient", so Schrader. Der Fokus solle auf Qualitätswerten liegen, die langfristig stabile Gewinne versprechen. Er betont, dass Investoren sich nicht von kurzfristigen Trends leiten lassen sollten, sondern mindestens einen Anlagehorizont von sieben bis zehn Jahren einplanen müssten. "Value-Titel bieten aktuell eine historisch günstige Einstiegschance", erklärt Schrader, und verweist darauf, dass die Bewertungen von Wachstumswerten deutlich höher seien. Wer langfristig in unterbewertete Unternehmen investiere, könne von soliden Dividenden und stabilen Wertentwicklungen profitieren. Jetzt das komplette Interview ansehen!