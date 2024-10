Stuttgart (ots) -Draufgetrampelt wird bei der AfD auf alles, was sich sonst noch so im politischen Garten befindet. Die Grünen sind und bleiben der Lieblingsgegner, die Ampel in ihrer Gesamtheit sowieso, die CDU kommt noch hinzu. Wer die wählt, bekomme eine linke Regierung. Der eigene Anspruch besteht darin, größte Oppositionskraft zu werden. Das ist der Ton auf dem Landesparteitag in Ulm gewesen, das wird der Sound des Wahlkampfes werden.Der Sound, den die AfD im Südwesten zum Besten gibt, ist noch ein anderer. Alle hinter Weidel. Wer nicht spurt, der fliegt. Dirk Spaniel und Christina Baum haben das nun zu spüren bekommen, die beiden Abgeordneten sind raus. Die Listenwahl verlief geschmeidig und durchchoreografiert, ganz so, wie man das von zahlreichen anderen Parteien gewohnt ist. Eben von den Mitbewerbern, von denen sich die AfD abgrenzen will. Zumindest bei der innerparteilichen Strategie hat sich die Landespartei der Konkurrenz angenähert.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5879905