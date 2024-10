TORONTO, ON--(6. Oktober 2024) / IRW-Press / - dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTC: DYFSF) (FWB: DMJ) ("dynaCERT" oder das "Unternehmen") freut sich sehr, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die endgültige Genehmigung von Verra für die Methodik für Emissionsgutschriften erhalten hat.

Diese von Verra anerkannte Methodik stellt einen bedeutenden Meilenstein in der laufenden Geschäftsentwicklung von dynaCERT dar, da sie die Auswirkungen der HydraGEN-Technologie des Unternehmens unterstreicht, die darauf ausgelegt ist, sowohl den Kraftstoffverbrauch als auch die CO2-Emissionen bei einer großen Bandbreite von Verbrennungsmotoren (Internal Combustion Engines, ICE) zu reduzieren. Die innovative Produktlinie von dynaCERT bedient eine Vielzahl von ICE-Anwendungen, darunter Sektoren wie Transport, Bergbau, Bauwesen, Öl und Gas sowie Dieselgeneratoren.

Die Verra-Methodik

Am 4. Oktober 2024 veröffentlichte Verra seine "Verified Carbon Standard (VCS) Methodology Revision VMR0004 Improved Efficiency of Fleet Vehicles, v2.0". Die kürzlich veröffentlichte Methodik finden Sie hier: Verra Methodology (https://verra.org/methodologies/vmr0004-improved-efficiency-of-fleet-vehicles-v2-0/). Siehe auch die Verra-Pressemitteilung vom 4. Oktober 2024 mit dem Titel "Verra veröffentlicht überarbeitete Methodik zur Effizienz von Fahrzeugflotten" hier: Verra Press Release (https://verra.org/verra-publishes-revised-vehicle-fleet-efficiency-methodology/).

Gemäß Verra:

"Diese Methodik wurde von dynaCERT (und anderen) auf Basis der CDM-Methodik AMS-III.BC Emissionsreduktionen durch verbesserte Effizienz von Fahrzeugflotten, v3.0, entwickelt.

Diese Methodik ist auf Projektaktivitäten anwendbar, die die Effizienz von Fahrzeugflotten, einschließlich Transportfahrzeugen und mobilen Maschinen, verbessern und zu einer Verringerung der Treibhausgasemissionen durch den Kraftstoff- und Stromverbrauch führen.

Diese Überarbeitung führt die Möglichkeit ein, einzelne Fahrzeuge mithilfe von Telematiksystemen zu überwachen, die eine kontinuierliche Verfolgung von Kilometerständen, Kraftstoffverbrauch und Betriebszeiten ermöglichen. Diese Daten werden in einer zentralen Datenbank gespeichert, wodurch die Projektüberwachung optimiert wird.

Darüber hinaus wurde die Methodik aktualisiert, um sie besser auf die Ziele des Übergangs zur Netto-Null-Emission abzustimmen, indem ein Stichtag für die Aufnahme neuer Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen festgelegt und die Kompatibilität mit nationalen und regionalen Plänen für den Übergang zur Netto-Null-Emission und Dekarbonisierungsstrategien sichergestellt wurde.

Es beinhaltet auch einen konservativen Abzug auf Grundlage einer Unsicherheitsbewertung und verbessert die Nachweisverfahren für die Zusätzlichkeit durch die Aufnahme der Option einer Investitionsanalyse, die eine Analyse der gängigen Praxis erfordert und die Barriere der gängigen Praxis ausschließt.

Diese Methodik ist eine Überarbeitung von AMS-III.BC.: Emissionsreduzierung durch verbesserte Effizienz von Fahrzeugflotten (extern) und ist weltweit auf Projektaktivitäten anwendbar, die die Effizienz von Fahrzeugflotten und mobilen Maschinen (z. B. LKW-, Bus-, PKW-, Taxi- oder motorisierte Dreiradflotten, Bagger, Kräne) verbessern und zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch und weniger Treibhausgasemissionen führen."

Regelmäßige Vorteile für dynaCERT-Kunden

Diese entscheidende Genehmigung durch Verra öffnet vielen Kunden von dynaCERT die Tür, um durch die Nutzung der HydraGEN-Technologie des Unternehmens einen mehrjährigen wiederkehrenden Zufluss an hochwertigen Emissionsgutschriften zu erzielen. dynaCERT plant die im Rahmen von Verra registrierten Emissionsgutschriften zu gleichen Teilen mit den Nutzern der HydraGEN-Technologie zu teilen.

Quantifizierung der Treibhausgasreduzierung

Zusätzlich zu dem finanziellen Anreiz, der sich aus dem Verkauf von Emissionsgutschriften ergibt, können die Anwender der HydraGEN-Technologie nun auch die Reduzierung ihrer Treibhausgasemissionen genau quantifizieren. Diese nachweisbare Wirkung ist ein entscheidendes Kriterium, um den Verkauf der HydraGEN-Technologie an Großkunden anzukurbeln.

Objektivität der Messung

Ein einzigartiges Merkmal der von dynaCERT entwickelten Methodik ist die präzise, objektive Messung der Reduzierung von Treibhausgasemissionen. dynaCERTs HydraLytica-Telematiksystem macht menschliche Eingriffe überflüssig und bezieht alle Daten aus dem Motorsteuergerät des Verbrennungsmotors. Es wird erwartet, dass diese Genauigkeit den Marktwert der Emissionsgutschriften von dynaCERT erhöht, da Unsicherheiten und Annahmen, die sich häufig auf die Bewertung vergleichbarer Emissionsgutschriften auswirken, vermieden werden können.

Globale Bedeutung

Dies stellt einen bedeutenden Durchbruch für dynaCERT dar. Da die HydraGEN-Technologie von dynaCERT für den Einsatz in Millionen von Motoren weltweit ausgelegt ist, ist dynaCERT nun in der Lage, die Vorteile von Verra-Emissionsgutschriften auf globaler Ebene anzubieten und so die Reichweite und Wirkung der Lösungen des Unternehmens zur Emissionsreduzierung zu erhöhen.

Dr. James Tansey, ein Direktor von dynaCERT und CEO und Direktor von Carbon Done Right Developments (TSX:V KLX), einem börsennotierten Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Emissionsgutschriften konzentriert und bis heute ein Portfolio von über 43.000.000 Tonnen an Emissionsgutschriften aufgebaut hat, erklärte: "Die Verra-Methodik ist besonders geeignet, um Kunden von dynaCERT zu unterstützen, die ihren CO2-Fußabdruck mithilfe der HydraGEN-Technologie des Unternehmens reduzieren möchten. Darüber hinaus wird erwartet, dass die HydraLytica-Telematik von dynaCERT auf den Märkten für Emissionsgutschriften sehr gut ankommen wird."

Jean-Pierre Colin, Executive Vice President & Direktor und CFO von dynaCERT, erklärte: "Der Einstieg von dynaCERT in die mehrdimensionale Welt der Emissionsgutschriften ist ein äußerst wichtiger Katalysator in der Geschichte unseres Unternehmens. Es hat sich ein neuer Weg eröffnet, der das Potenzial hat, exponentiell an Bedeutung zu gewinnen. Je mehr HydraGEN-Technologieeinheiten dynaCERT weltweit vertreibt, desto mehr Nutzer der Technologie können Emissionsgutschriften beantragen. Durch die Methodik von dynaCERT und Verra haben viele Nutzer von Verbrennungsmotoren weltweit, die die HydraGEN-Technologie von dynaCERT verwenden, nun die Möglichkeit, anerkannte Mitwirkende an den weltweiten Bemühungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu werden."

Jim Payne, Chairman und CEO von dynaCERT, erklärte: "Im Namen des gesamten Board of Directors von dynaCERT gratuliere ich unserem Team aus Experten für Emissionsgutschriften, unseren Beratern und unseren Mitwirkenden und danke ihnen, dass sie diesen wichtigen Schritt in Richtung Verra ermöglicht haben. Wir danken auch allen Fachleuten bei Verra, die mit ihrer gewissenhaften Arbeit zur Umsetzung dieser Methodik beigetragen haben. Viele unserer Kunden, die ihr Nachhaltigkeitsimage verbessern möchten, haben angedeutet, dass sie Fahrzeuge bevorzugen, die mit unserer Technologie ausgestattet sind. Von nun an können unsere Kunden von den Vorteilen der HydraGEN-Technologie profitieren, indem sie zukünftige Einnahmen aus Emissionsgutschriften generieren. Verra-Emissionsgutschriften können sowohl unseren Kunden als auch unseren Händlern und allen unseren Interessengruppen zugutekommen, da sie mit unseren Unternehmenszielen übereinstimmen. Ich freue mich darauf, unsere Entwicklungen und Ziele in den kommenden Wochen mit unseren Kunden und Händlern zu besprechen."

Über VERRA

VERRA wurde 2005 von führenden Umwelt- und Wirtschaftsvertretern gegründet, die die Notwendigkeit einer besseren Qualitätssicherung auf den freiwilligen Emissionshandelsmärkten erkannten. Die Organisation dient nun als Verwaltungsstelle für CDM- (Clean Development Mechanism), VCS- (Voluntary Carbon Certification Scheme), JI- (Joint Implementation), VIVO- (Voluntary International Verified Emission Reduction) und Gold-Standard-Organisationen, um die verschiedenen Standards und Programme, die sie verwalten, zu entwickeln, und als Inkubator für neue Ideen, die bedeutende ökologische und soziale Werte in großem Maßstab generieren können. Der Hauptsitz befindet sich in Washington, D.C., und die Mitarbeiter arbeiten in verschiedenen Teilen der Welt. VERRA ist eine eingetragene gemeinnützige Organisation gemäß 501(c)(3) in den USA.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht, um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.

HINWEIS FÜR DEN LESER

Diese Pressemitteilung von dynaCERT Inc. enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von dynaCERT oder die Entwicklungen in der Branche wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolge abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Insbesondere können Informationen, die sich auf Verra, das Verra-Methodik und die Emissionszertifikate beziehen, nicht unabhängig überprüft werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund bestimmter wesentlicher Risikofaktoren von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung abweichen. Diese Pressemeldung ist nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie "planen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "glauben", "vorhersehen", "schätzen" und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Für das Board

Murray James Payne, CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jim Payne, CEO & President

dynaCERT Inc.

#101 - 501 Alliance Avenue

Toronto, Ontario M6N 2J1

+1 (416) 766-9691 x 2

mailto:jpayne@dynacert.comdynaCERT.com

Investor Relations

dynaCERT Inc.

Nancy Massicotte

+1 (416) 766-9691 x 1

nmassicotte@dynaCERT.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77045Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77045&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA26780A1084Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18563507-dynacert-endgueltige-verra-genehmigung-methodik-generierung-emissionsgutschriften