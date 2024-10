Die Deutsche Telekom-Aktie zeigt sich in den letzten Tagen robust und verzeichnet am 06. Oktober 2024 einen stabilen Kurs von 26,37 Euro. Trotz leichter monatlicher Verluste von 0,19% konnte das Papier im Jahresvergleich ein beachtliches Plus von 32,96% erzielen. Bemerkenswert ist, dass die Aktie aktuell 24,87% über ihrem 52-Wochen-Tief notiert, was das anhaltende Vertrauen der Investoren in den Telekommunikationsriesen unterstreicht.

Attraktive Dividendenrendite lockt Anleger

Für das Geschäftsjahr 2024 plant die Deutsche Telekom eine Dividende von 0,77 Euro je Aktie, was einer aktuellen Rendite von 2,92% entspricht. Diese solide Ausschüttung in Verbindung mit dem moderaten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,46 für 2024 macht die Aktie besonders für dividendenorientierte Anleger interessant. Experten beobachten gespannt die weitere Entwicklung, insbesondere im Hinblick auf die Expansionsstrategien des Unternehmens im 5G-Bereich.

