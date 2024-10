Hamburg (ots) -Die tagesthemen verlassen wieder das Studio in Hamburg und senden am 6. und 7. Oktober live aus Tel Aviv. Ein Jahr nach dem Überfall der Hamas auf Israel befinden sich weiterhin 101 Geiseln in der Gewalt der Terroristen. Der Krieg in Gaza geht weiter, und die Hisbollah wird ebenfalls vom israelischen Militär bekämpft, mit vielen Toten auch aus der Zivilgesellschaft. Der Nahe Osten kommt nicht zur Ruhe. Die Lage hat sich in den vergangenen Wochen sogar weiter zugespitzt.Moderatorin Jessy Wellmer hat gemeinsam mit Christian Limpert, dem Leiter des ARD-Studios Tel Aviv, Israel bereist. Sie haben das Gelände des Nova-Musikfestivals besucht und mit Menschen in Kibbuzim über den Verlust ihrer Angehörigen gesprochen. Jessy Wellmer hat sich zudem auf die Suche nach der Frage begeben: Wie geht es weiter im Nahen Osten? Antworten geben Israelis und Palästinenser ein Jahr nach den Anschlägen.Die Live-Sendungen werden zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk im Studio Tel Aviv produziert. Interviewpartner in der Sendung vom Sonntag ist der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert.Jessy Wellmer, Moderatorin tagesthemen: "Wir erleben, dass die Menschen viel zu erzählen haben. Nicht allen fällt es leicht, aber sie wollen reden. Die Gespräche sind intensiv: voller Schmerz, bei einigen mit Angst und Sorgen, bei anderen mit Wut. Eindrücke, die uns so schnell nicht aus dem Kopf gehen werden."Helge Fuhst, Zweiter Chefredakteur ARD-aktuell und Leiter der tagesthemen: "Wir wollen die Stimmen aus dem Nahen Osten unserem Publikum so nah wie möglich bringen - das können wir am besten, wenn wir mit den tagesthemen direkt vor Ort sind. Der 7. Oktober 2023 hat deutliche Spuren hinterlassen. Sie sind in den vergangen zwölf Monaten noch größer und tiefer geworden."Christian Limpert, BR, Leiter ARD-Studio Tel Aviv: "Der Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel markiert eine historische und politische Zäsur für die Region - dazu zählt auch das Leid im Gaza-Streifen und im Libanon. Wir berichten seit zwölf Monaten täglich über die Folgen. In den zwei tagesthemen-Ausgaben aus Tel Aviv können wir aus unseren intensiven Beobachtungen ein breites Bild über die Situation geben."Die tagesthemen werden am Sonntag, den 6. Oktober um 22:45 Uhr und am Montag, den 7. Oktober, um 22:00 Uhr live im Ersten ausgestrahlt. Zu finden ist die Sendung danach auch in der ARD Mediathek und auf tagesschau.de. Die tagesthemen gehören wie tagesschau, tagesschau24 und tagesschau.de zur ARD Gemeinschaftsredaktion ARD aktuell beim NDR in Hamburg. Das ARD Studio Tel Aviv steht unter der Federführung des Bayerischen Rundfunks.Pressekontakt:NDR / Das ErsteUnternehmenskommunikationNDR Presse und InformationTelefon: 040 / 4156 - 2300Fax: 040 / 4156 - 2199presse@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/5879933