Krypto Experte: Jetzt wirds spannend bei Bitcoin

Anleger warten gespannt darauf, dass der nächste Bullrun am Kryptomarkt endlich Fahrt aufnimmt. Seit Jahresbeginn wird dieser von verschiedenen Experten prophezeit, doch bisher ist er noch nicht eingetreten. Das Bitcoin-Halving, das im April dieses Jahres stattfand, führte in der Vergangenheit immer zu einer signifikanten Preisrallye, die jedoch nicht sofort nach dem Halving begann, sondern in der Regel etwa sechs Monate später. Dieser Zeitpunkt wäre jetzt erreicht, und viele erwarten eine baldige Marktbewegung.

Auch der renommierte Krypto-Analyst PlanB, bekannt für sein Stock-to-Flow-Modell, das er auf Bitcoin übertragen hat, teilt seine Erwartungen mit seinen 1,9 Millionen Followern auf X. In einem aktuellen Beitrag kündigt er das Ende der "langweiligen Zeit" an und glaubt, dass die Märkte bald in die heiße Phase eintreten werden.

"Die heiße Phase steht bevor"

PlanB hat sich in der Krypto-Szene einen Namen gemacht, indem er als einer der Ersten das Stock-to-Flow-Modell, welches normalerweise zur Bewertung der Knappheit von Rohstoffen verwendet wird, auf Bitcoin angewendet hat. Bereits damals sagte er einen Bitcoin-Kurs von über 40.000 Dollar voraus, als dieser noch bei etwa 4.000 Dollar lag - eine Vorhersage, die viele zunächst skeptisch sahen. Doch PlanB behielt recht, und das Stock-to-Flow-Modell fand breite Beachtung.

Kritiker weisen jedoch immer wieder auf Schwächen des Modells hin, insbesondere auf langfristige Unstimmigkeiten. PlanB bleibt dennoch optimistisch und glaubt, dass das Modell in diesem Zyklus weiterhin relevant ist. In seiner jüngsten Analyse erinnert er seine Follower daran, dass Bitcoin 90 % der Zeit eher "langweilig" ist, aber die größten Gewinne innerhalb der verbleibenden 10 % erzielt werden. Diese 10 % könnten seiner Meinung nach jetzt bevorstehen.

Bitcoin is 90% boring (yellow boxes).

All gain is in only 10% of the time (red arrows). Always after a halving. Coincidence? I don't think so. S2F pic.twitter.com/p3dfHAc7cc - PlanB (@100trillionUSD) October 5, 2024

Ob man während der restlichen Zeit tatsächlich von einer "langweiligen" Phase sprechen kann, sei dahingestellt. Immerhin ist der Bitcoin-Kurs in den letzten 21 Monaten schon von 16.000 Dollar auf aktuell 62.500 Dollar gestiegen.

Makroökonomische Faktoren sprechen für Bitcoin

PlanB ist der Ansicht, dass es kein Zufall ist, dass die Kursexplosionen immer einige Monate nach dem Halving eintreten. Er weist auf mehrere makroökonomische Entwicklungen hin, die eine positive Entwicklung für Bitcoin begünstigen könnten. Die Inflation sinkt, Zinssenkungen werden erwartet, und die bevorstehende Präsidentschaftswahl in den USA könnte ebenfalls eine Rolle spielen, besonders wenn Donald Trump erneut gewinnt.

Darüber hinaus könnte eine Beruhigung der Spannungen zwischen dem Iran und Israel das Vertrauen der Märkte stärken, was nicht nur Bitcoin, sondern auch vielen Altcoins zugutekommen würde. Besonders im Fokus steht aktuell der neue Meme Coin Flockerz ($FLOCK), der innerhalb kürzester Zeit fast eine halbe Million Dollar umsetzen konnte.

Jetzt mehr über Flockerz erfahren.

Fast 500.000 Dollar: Flockerz Nachfrage explodiert

Geht es für Bitcoin bergauf, geht es auch für die meisten Altcoins bergauf. Aber auch in Zeiten, in denen sich bei Bitcoin nicht so viel tut, spekulieren Anleger umso mehr bei Meme Coins, die oft innerhalb kürzester Zeit Kursgewinne von tausenden Prozent erzielen können. Eine solche Entwicklung erwarten Analysten auch beim neuen Flockerz ($FLOCK), da der neue Coin schon nach kurzer Zeit im Initial Coin Offering (ICO) durch die Decke geht.

($FLOCK Initial Coin Offering - Quelle: Flockerz Website)

Meme Coins sind in diesem Jahr besonders gefragt und die Tatsache, dass Flockerz ($FLOCK) schon in der aktuellen Vorverkaufsphase auf fast 500.000 Dollar explodiert, führt Analysten zu der Annahme, dass es sich hier um das nächste große Ding handeln könnte. Flockerz ist der erste Meme Coin, bei dem nicht nur eine Einzelperson das Sagen hat, sondern ein Vote 2 Earn-Konzept allen Token-Besitzern in einer dezentralen autonomen Organisation (DAO) ein Mitspracherecht verleiht. Dafür werden die Anleger auch mit zusätzlichen $FLOCK-Token belohnt, wenn sie an den Umfragen teilnehmen und so die Zukunft des Projekts mitbestimmen.

Flockerz verfügt außerdem über eine Staking-Funktion, die nicht nur dazu beitragen kann, den Kurs stabil zu halten, sondern auch eine hohe Staking-Rendite abwirft. Die APY (jährliche Rendite) variiert mit der Größe des Staking Pools und ist daher vor allem am Anfang besonders hoch. Derzeit liegt die APY noch bei 4.018 %, sodass sich ein früher Einstieg durchaus lohnen könnte. Auch der Vorverkaufspreis wird mehrfach erhöht, sodass frühe Käufer schon einen Buchgewinn mitnehmen können, während der Kurs nach dem Launch durch die Decke gehen könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $FLOCK im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.