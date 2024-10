PEPE steigt um 8,5 Prozent, während PEPU vor 18 Mio. $ steht

Während PEPE um rund 8,5 Prozent steigt, beläuft sich das Raising Capital von Pepe Unchained im Presale schon auf fast 18 Millionen US-Dollar. Hier sehen wir eine stark bullische Entwicklung. Der Pepe Coin ist aktuell mit rund 4,2 Milliarden US-Dollar bewertet. Derweil könnte Pepe Unchained als Meme-Coin-Alternative mehr Potenzial haben, da hier die niedrigere Bewertung eben bei steigenden Risiken auch eine höhere Upside bereithält.

Denn PEPU ist einer der größten Krypto-Presales in der aktuellen Marktphase. Zugleich ist das Projekt nicht nur auf dem Hype um Memes aufgebaut. Vielmehr geht es um einen klaren, funktionalen Nutzen.

Ist PEPU also in 2024 besser als PEPE?

PEPE steigt 8,5 Prozent in 24 Stunden

Mit einem Kursplus von rund 8,5 Prozent in den letzten 24 Stunden gehört der Pepe Coin (PEPE) zu den stärksten Kryptowährungen, insbesondere im hochkapitalisierten Marktsegment. Denn in der Top 50 gab es keinen bessere Coin. Meme-Coins zeigen also wieder einmal Stärke. Dies wird auch daran ersichtlich, dass mit Popcat, Pepe oder Dogwifhat zahlreiche Meme-Coins unter den Top-Performern landen.

So sehen wir bei PEPE einen klaren Sprung über den wichtigen Support. Mit dem jüngsten Rücksetzer erfolgte der Retest, der den Ausbruch bestätigte. Zugleich stieg zuletzt das Volumen wieder an, was die Validität des Ausbruchs untermauert. Hier könnten Anleger einen Einstieg mit enger Absicherung wählen, um auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung zu spekulieren.

Pepe Unchained vor 18 Mio. $ Meilenstein

Pepe Unchained ist derweil ein innovatives Projekt, das im Jahr 2024 Aufmerksamkeit erregt, indem es zwei bedeutende Trends zusammenführt: Layer-2-Lösungen und den anhaltenden Hype um Meme-Coins. Während der Vorverkaufsphase konnte Pepe Unchained bereits knapp 18 Millionen US-Dollar einnehmen und hat damit eine solide Grundlage für seinen weiteren Ausbau geschaffen. Die Krypto-Community findet augenscheinlich die Visioin einer Meme-Layer-2 spannend.

Die Hauptinnovation des Projekts liegt in der Nutzung einer Layer-2-Technologie, die auf der Ethereum-Blockchain basiert. Dadurch adressiert Pepe Unchained eines der größten Probleme des Ethereum-Netzwerks: die hohen Gebühren und die langsamen Transaktionszeiten, die insbesondere bei stark frequentierten Meme-Coins eine entscheidende Rolle spielen.

Zum Pepe Unchained Presale

Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie von Pepe Unchained ist das Förderprogramm "Pepe Frens with Benefits". Ziel dieses Programms ist es, Entwickler zu ermutigen, Anwendungen wie dezentralisierte Apps oder Meme-Token auf der Layer-2-Plattform zu entwickeln. Durch diese Initiative sollen sowohl die technologische Basis als auch die Nutzerfreundlichkeit des gesamten Ökosystems verbessert werden. Jede neue Anwendung auf dieser Blockchain erhöht die Attraktivität des nativen Tokens PEPU, der als Hauptzahlungsmittel im Netzwerk fungiert.

Pepe Unchained unterscheidet sich von vielen anderen Meme-Coins durch die langfristige Perspektive und die Ausrichtung auf nachhaltige Entwicklung. Während andere Meme-Projekte häufig nur auf kurze Hypes abzielen, hat sich Pepe Unchained das Ziel gesetzt, ein umfangreiches Ökosystem zu schaffen. Zu diesem Ökosystem gehören eine dezentrale Börse (DEX), sowie ein Blockchain-Explorer.

Das Projekt bietet also im Oktober 2024 eine interessante Kombination aus dem spielerischen Charakter von Meme-Coins und der Effizienz einer skalierbaren Blockchain-Technologie. Investoren, die am Kauf des PEPU-Tokens interessiert sind, können über die offizielle Website ihre Wallets verknüpfen und PEPU gegen Ethereum, USDT oder Binance Coin tauschen. Doch bereits in 24 Stunden steigt der Preis erneut. Direkt nach dem Kauf lassen sich die Token übrigens für über 125 Prozent APY staken. Wer schnell agiert, profitiert hier im Oktober 2024 am meisten.

Zum Pepe Unchained Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.