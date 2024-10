Krypto News: Weitere 50 % Plus - POPCAT ist nicht mehr zu stoppen und verdrängt FLOKI

In früheren Bullruns am Kryptomarkt waren die Regeln klar: Erst steigt der Bitcoin-Kurs, danach steigen die großen Altcoins wie Ethereum und am Schluss werden die Gewinne teilweise für hochspekulative Token genutzt, weshalb am Ende jedes Bullruns Meme Coins durch die Decke gingen. Heute sieht das anders aus. Meme Coins sind schon das ganze Jahr über sehr gefragt und auch in Zeiten, in denen Bitcoin stillsteht, können sie explodieren. Das zeigt vor allem $POPCAT auf Solana in den letzten Wochen eindrucksvoll. Auch nach dem Erreichen der Milliarden Dollar Marke ist der Coin nicht mehr zu stoppen.

$POPCAT überholt $FLOKI

Schon der Erfolg des Meme Coins $FLOKI hat in der Krypto-Community und auch außerhalb hohe Wellen geschlagen. $FLOKI hat nach dem Erreichen einer Marktkapitalisierung von einer Milliarde Dollar schnell weiter an Dynamik gewonnen und ist in der Spitze auf über 3 Milliarden Dollar gestiegen. Inzwischen wurde er aber, wie so viele andere, von $POPCAT überholt.

(Top Meme Coins nach Marktkapitalisierung - Quelle: Coinmarketcap)

Damit steigt der Solana-basierte Katzen-Coin zum sechstgrößten Meme Coin nach Marktkapitalisierung auf. Wenn die Vergangenheit eines gezeigt hat, dann, dass so eine Dynamik auch schnell dazu führen kann, dass die nächste Milliarde geknackt wird. Auch $BONK könnte demnach schon bald überholt werden.

Weitere 50 % Plus

Was den ganzen Hype um $POPCAT noch bemerkenswerter macht, ist die Tatsache, dass er zu einer Zeit stattfindet, in der der Bitcoin-Kurs nicht wirklich vom Fleck kommt. Viele Meme Coins sind während der Bitcoin-Rallye auf eine Milliarde Dollar gestiegen. Bitcoin bewegt sich aber seit Wochen im Bereich zwischen 60.000 und 65.000 Dollar und $POPCAT geht trotzdem durch die Decke. Allein in den letzten 7 Tagen ist der Kurs erneut um fast 50 % gestiegen.

($POPCAT Kursentwicklung in den letzten 7 Tagen - Quelle: Coinmarketcap)

Natürlich ist es nach so einer Rallye für viele Anleger schwer, nicht in FOMO (Fear of missing out - Angst, etwas zu verpassen) zu verfallen und nun einfach blind zu kaufen, weil der Kurs eben schon lange steigt und es so scheint, als würde es kein Ende nehmen. Tatsächlich hat die Vergangenheit auch mehrfach gezeigt, dass $POPCAT in den nächsten Wochen durchaus auch noch weiter steigen und seinen Wert nochmal verdoppeln könnte.

Dennoch sollten sich Anleger im Klaren darüber sein, dass die Zeit der ganz großen Gewinne inzwischen vorbei ist. Der Wert ist mit fast 1,4 Milliarden Dollar inzwischen extrem hoch und wird nicht mehr um das 100-fache oder mehr steigen. Dafür hätte man einsteigen müssen, als die Marktkapitalisierung noch deutlich niedriger war, auch wenn das Risiko zu dieser Zeit natürlich mindestens genauso hoch war. Viele Investoren weichen daher bereits auf kleinere Meme Coins aus, wobei derzeit vor allem der neue Pepe Unchained ($PEPU) extrem gefragt ist.

Pepe Unchained am Weg zur Milliarde

Nachdem in diesem Jahr schon einige Meme Coins ohne irgendeinen Anwendungsfall die Milliarden Dollar Marke überschritten haben, stehen die Chancen für Meme Coins, die einen Nutzen mitbringen, sogar noch besser. Mit Pepe Unchained ($PEPU) kommt nicht nur eine Kopie von $PEPE auf den Markt, sondern der erste Meme Coin, der eine eigene Layer 2 für Ethereum mitbringt. Pepe Unchained hat also eine eigene Blockchain, auf der Transaktionen 100 x schneller und viel günstiger als auf Ethereum durchgeführt werden können. Ein Konzept, das bei Anlegern für Begeisterung sorgt.

($PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Obwohl die $PEPU-Token derzeit noch im Vorverkauf angeboten werden, haben Anleger inzwischen fast 18 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein, wenn auf der PEPU-Chain schon bald ein komplett neues Ökosystem entstehen könnte, wie es auch auf der Base Chain im letzten Jahr passiert ist.

Schaut man sich die Top 20 der größten Kryptowährungen an, finden sich dort in erster Linie Coins mit eigener Blockchain, weshalb Analysten auch das Kurspotenzial von $PEPU betonen. Viele gehen davon aus, dass es sich hier um den nächsten Milliarden Dollar Coin handeln könnte, was frühen Käufern extrem hohe Renditen einbringen würde.

