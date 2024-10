Die Chubb Aktie zeigte sich in den letzten Wochen robust, trotz eines leichten Kursrückgangs am 6. Oktober 2024. Mit einem aktuellen Kurs von 263,00 EUR verzeichnete das Papier einen Tagesverlust von 0,75%, konnte jedoch auf Monatssicht ein Plus von 1,54% verbuchen. Besonders bemerkenswert ist die Jahresperformance: Die Aktie legte im Vergleich zum Vorjahr um beachtliche 31,50% zu, was das anhaltende Vertrauen der Investoren in den weltweit führenden Versicherer unterstreicht.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die finanzielle Stärke von Chubb spiegelt sich in den aktuellen Kennzahlen wider. Mit einer Marktkapitalisierung von 111,2 Mrd. EUR zählt das Unternehmen zu den Schwergewichten der Branche. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 3,573 EUR je Aktie prognostiziert, was einer attraktiven Dividendenrendite von 1,36% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 13,50 angegeben, was auf eine angemessene Bewertung hindeutet.

