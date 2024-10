Marinade vs. Crypto All-Stars: Dieser Staking-Anbieter hat höhere Renditen!

In einem der neusten Berichte der bekannten Vermögensverwalters Franklin Templeton wurde die Wichtigkeit des Stakings für Krypto-Investoren hervorgehoben. Denn Anleger werden nicht von der Neuemission benachteiligt, sofern sie ihre Coins staken.

Mittlerweile gibt es auch neuartige Staking-Anbieter, welche ihren Investoren besondere Vorteile verschaffen. Zwei der interessantesten Neuaufsteiger wollen wir Ihnen im folgenden Beitrag näher vorstellen. Erfahren Sie nun, warum sie so gefragt und lukrativ sind.

Marinade - Liquid-Staking-Anbieter für Solana mit hoher Rendite

Marinade ist ein Liquid-Staking-Anbieter, welcher sich auf die Blockchain von Solana fokussiert hat. Somit können Investoren ihre SOL-Coins über diesen für passive Einkommen nutzen, welche über die Validierung der Transaktionen des Netzwerkes im Austausch für die über die Coins bereitgestellt Sicherheit vergütet werden.

Dies hat den positiven Nebenaspekt, dass Anleger keine eigene Node aufsetzen müssen, welche fortschrittliche Hardware benötigt, die fast kein Privatanwender zu Hause hat. Dies kann auch wie bei Ethereum zu einer stärkeren Zentralisierung führen, da sich somit viele Staker bei wenigen Anbietern bündeln.

Der größte SOL-Validator Jito kontrolliert hingegen nur 3,29 % anstelle der 28,0 % des Ethereum-Liquid-Staking-Anbieters Lido. Im Vergleich dazu sind es bei dem zweiten Platz Marinade derzeit 1,4 %. Somit hat Solana bezüglich seiner Nodes deutlich weniger Zentralisierungsprobleme als Ethereum.

Im Unterschied zum regulären Staking gibt es bei Marinade keinerlei Risiken aufgrund von Smart Contracts, somit profitieren die Nutzer von einer höheren Sicherheit, da sie die Kontrolle über ihre Assets behalten.

Jetzt mSOL-Coins kaufen!

Staking-Dashboard | Quelle: Marinade

Auf dem Auktionsmarktplatz bieten die Validatoren auf die Stakes von Marinade, was zu höheren Renditen führt. Zudem wird wie bei Jito MEV (Maximal Extractable Value) unterstützt, welches durch die Anordnung von Transaktionen höhere Gewinne erzielen kann.

Verwaltet wird Marinade über die eigene DAO und den MNDE-Token, welcher über eine ICO eingeführt wurde. Somit können die Tokeninhaber über die künftigen Entwicklungen und die Belohnungsmechanismen abstimmen.

Ein weiterer Vorteil liegt in der erhöhten Liquidität, da nur die SOL-Coins, jedoch nicht die Liquid-Staking-Token mSOL gesperrt sind. Somit lassen sie sich auch noch in weiteren Anwendungen nutzen, was wiederum den Nutzern durch höhere Renditen in weiteren DeFi-Protokollen und auch dem gesamten Solana-Ökosystem zugutekommt.

Aktuell zahlt Marinade den Stakern eine Rendite in Höhe von 7,84 % pro Jahr, was basierend auf den vergangenen sieben Tagen berechnet wurde und ständig angepasst wird. Dies ist sogar noch höher als die 7,36 % des Marktführers Jito.

Nicht übersehen werden sollte, dass Anleger somit auch einen Zinseszinseffekt erhalten. Denn der Wert der mSOL-Coins steigt kontinuierlich um die Staking-Rendite abzüglich der Inflationsrate der Neuemission der SOL-Coins. Somit ersparen sich Investoren die manuelle Arbeit und die verschenkte Rendite.

Jetzt in Marinade investieren!

Unterschied der Liquid-Staking-Rendite im Vergleich zum Staking

Vergleich von Liquid Staking vs. Staking

Würden Sie 30.000 USD SOL über einen Zeitraum von 10 Jahren staken - ohne Berücksichtigung von potenziellen Kursgewinnen und Inflationsraten von Ländern - dann könnten Sie mithilfe des Zinseszinseffekts rund 10.300 USD mehr verdienen.

Über einen Zeitraum von 30 Jahren läge die Differenz sogar bei 188.187 USD. Sollte der SOL-Coin hingegen jedes Jahr 20 % an Wert gewinnen, so liegt die Differenz - ohne Berücksichtigung der Inflation -nach 10 Jahren bei 63.741 USD und nach 30 Jahren bei 44.671.160 USD.

Jetzt gefragtesten Krypto-Presale entdecken!

Vergleich von Liquid Staking vs. Staking inklusive 20 % Kursplus pro Jahr

Crypto All-Stars - Erste Memecoin-Staking-Plattform und mehr

Bei Crypto All-Stars handelt es sich um einen Multi-Chain-Staking-Anbieter, welcher sich auf den laut CoinMarketCap beliebtesten Kryptosektor der letzten Zeit fokussiert hat. Ebenso wurde in demselben Quartalsbericht hervorgehoben, dass viel der Kryptowährungen mit dem größten Kursplus den Memetoken zuzuordnen sind.

Laut dem Solana-Vizepräsidenten für Technologie, Matt Sorg, haben nur wenige Kryptoprojekte eine wirkliche Nutzerbasis und daher kommt es derzeit nur auf Narrative an, welche laut dem viel beachteten Historiker Yuval Noah Harari einer der wichtigsten Faktoren sind, um die Menschheit zu verstehen. Sorg meint zudem, dass man deswegen gleich mit den Memecoins in die liquidesten Assets gehen kann.

Memetoken begeistern aufgrund ihrer schnellen und steilen Kursanstiege, die immer wieder Investoren mit verhältnismäßig kleinen Beträgen zu Millionären machen. Daher investieren selbst Kryptobörsen-Geschäftsführer wie Arthur Hayes in Memetoken. Dabei kann man die Goldrauschstimmung unter Krypto-Millionären förmlich spüren.

Jetzt Memecoins staken!

Staking-Dashboard | Quelle: Crypto All-Stars

Schwachstellen der Memecoins sind jedoch die geringe Sicherheit und die schnellen Abverkäufe. Genau gegen diese kann nun der MemeVault-Effekt von Crypto All-Stars helfen, welcher mit einem innovativen Geschäftsmodell selbst für bisher unrentable Kryptowährungen neuartige Renditeoptionen bietet. Zu Beginn zahlt es noch 723 % pro Jahr.

Somit wird die Umlaufversorgung reduziert, was schon mit kleineren Investments zu steileren Kursanstiegen führt. Ebenso verringert dies den Verkaufsdruck, da die Anleger auf höhere Renditen spekulieren, welche sie mit dem $STARS-Coin sogar noch vervielfachen können. Dadurch erhält er seinen Nutzen und Wert.

Zu den unterstützten Memecoins zählen vorwiegend die populärsten Vertreter wie Dogecoin, Shiba Inu, Floki Inu, Pepe, Bonk, Milady, Turbo und weitere. Somit kann sich Crypto All-Stars erfolgreich von seinen Wettbewerbern distanzieren. Allerdings gab es auch schon Andeutungen für Expansionspläne.

Angesichts der Vielzahl von Renditeoptionen auf dem Kryptomarkt wie Staking, Liquid-Staking, Stablecoin-Staking, NFT-Staking, Liquidity Farming, Lending, Multi-Renditen und mehr gibt es jede Menge Skalierungspotenzial. Dabei werden die passiven Einkommen von dem sicherheitsgeprüften Projekt vereinheitlicht und vereinfacht sowie lukrativer gestaltet.

Jetzt Coins mit Crypto All-Stars staken!

Marinade vs. Crypto All-Stars: Das ist der beste Staking-Anbieter

Die beiden Staking-Anbieter Marinade und Crypto All-Stars sind zwar im gleichen Bereich positioniert, haben sich jedoch auf unterschiedliche Schwerpunkte konzentriert. Daher stellen sie bisher auch keine unmittelbare Konkurrenz zueinander dar.

So hat sich Marinade auf das Liquid-Staking von SOL-Coins spezialisiert und bietet sogar noch eine höhere Rendite als der Marktführer. Somit können Investoren über den Zinseszinseffekt deutlich höhere Gewinne als mit dem regulären Staking erzielen.

Bisher ist von Crypto All-Stars nicht bekannt gegeben worden, ob auch sie mit ihrer MemeVault-Technologie das Liquid-Staking unterstützen werden. Stattdessen offeriert es passive Krypto-Einkommen für Memecoins, die in diesem Jahr die höchsten Kursgewinne von allen Sektoren erzielen konnten. Von deren Viralität könnte der Staking-Anbieter ebenfalls profitieren.

Der mSOL-Coin von Marinade soll zwar auch in anderen DeFi-Protokollen genutzt werden, bisher werden dafür jedoch nur wenige Optionen zur Verfügung gestellt. Solend zahlt derzeit eine Rendite von 0 % und Kamino nur von 0,06 %.

Eine interessante Option bietet hingegen das Liquidity Farming auf Kamino von mSOL/SOL, welches zuletzt 9,22 % gezahlt hat. Dies wäre unter konstanten Bedingungen sogar bei einem Anfangsinvestment von 30.000 USD nach 30 Jahren 63.600 USD mehr als reines Liquid-Staking (ohne Berücksichtigung von Kursanstiegen).

Jetzt nächste Wallet-Generation entdecken!

Auf Crypto All-Stars wird zu Beginn für die frühen Unterstützer hingegen noch eine besonders hohe Staking-Rendite von 722 % pro Jahr gezahlt. Dies entspricht 1,98 % pro Tag und übertrifft sogar die Kursanstiege von vielen Kryptowährungen. Allerdings sinkt diese mit Zunahme der in den Pools eingezahlten Coins. Noch können sie mit Vorverkaufsrabatt erworben werden.

Mit Crypto All-Stars lassen sich deutlich höhere passive Einkommen erzielen. Insbesondere während eines Bullenmarktes könnte $STARS die bessere Wahl darstellen. Wer hingegen langfristig in sicherere Kryptowährungen mit großem Nutzen investieren will, sollte Marinade bevorzugen. Im Unterschied zu Marinade unterstützt Crypto All-Stars sogar Multi-Chain.

Idealerweise sollten Anleger, wie auch bei anderen Portfolios, nicht alles auf eine Karte setzen. Stattdessen können mit der Diversifizierung sowohl die Sicherheit von etablierten Coins als Core, als auch rentablere Altcoins wie Memetoken als Satelliten genutzt werden. Das Risikoverhältnis sollte dabei persönlich abgewogen werden.

Jetzt neuartiges DAO-Projekt entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.