Krypto-Experte erwartet Meme-Coin-Saison: Welche Kryptowährung jetzt kaufen?

Während der breite Kryptomarkt in den letzten 24 Stunden wieder um rund 1 Prozent zulegt, kommt mehr Momentum bei Meme-Coins auf. Diese schneiden besser als der marktbreite Durchschnitt ab. So gehören mit Popcat (SOL), Pepe (PEPE) und dogwifhat (WIF) fünf der besten Top-100-Coins in der 24-Stunden-Performance in das unterhaltsame Marktsegment.

Warum Experten jetzt eine neue Meme-Coin-Saison erwarten und Flockerz (FLOCK) eine spannende Wahl sein könnte, schauen wir uns im folgenden Artikel an.

Der Krypto-Analyst Andrew Kang sieht neues Momentum für Meme-Coins, ausgelöst durch die jüngsten Diskussionen auf der Token2049-Konferenz. Kang erwartet eine Neuallokation von Kapital, bei der Meme-Coins vermehrt im Fokus stehen. Dieser hebt Popcat als einen der Nutznießer dieser Bewegung hervor - zur Bestätigung stieg Popcat (SOL) (POPCAT) als einziger Top 100 Coin heute zweistellig.

Der Experte hält es sogar für möglich, dass Popcat zu den führenden Meme-Coins dieser Phase aufsteigen könne, zusammen mit bereits etablierten Projekten wie BONK, WIF, PEPE und FLOKI. Dieses neue Kapital könnte die nächste Welle im Meme-Coin-Sektor befeuern. Ein neue Meme-Coin-Saison wäre die logische Schlussfolgerung.

It seems as if @MustStopMurad's talk at Token2049 has catalyzed the next wave of capital reallocation into memecoins



Popcat seems to be one of the beneficiaries of these capital flows - now in price discovery



Setting up to join the 4 greats of this cycle - BONK, WIF, PEPE,… pic.twitter.com/MLap3FwbZ9