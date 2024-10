Altamonte Springs, Florida (ots/PRNewswire) -UCO nutzt sein Fachwissen, um die Mission von MLS Leader zu unterstützen, das MLS-Konzept zu erweitern und die Immobilienbranche für Fachleute und Verbraucher zu verbessernUCO, eine Tochtergesellschaft von Stellar MLS, einem führenden Multiple Listing Service (MLS) in den USA und dem am schnellsten wachsenden in der Welt, hat eine Vereinbarung mit MLS Leader bekannt gegeben mit der es sein exklusiver strategischer MLS-Berater in Rumänien wird. Durch die Weitergabe seines Fachwissens und seiner Erfahrung wird UCO die Vision von MLS Leader als führendes MLS auf dem rumänischen Immobilienmarkt vorantreiben.MLS Leader arbeitet seit mehr als einem Jahrzehnt eng mit den Gemeinschaften der Immobilienmakler und -vermittler zusammen und übernimmt kontinuierlich die Rolle der Aufklärung und Regulierung, um einen transparenten Immobilienmarkt im Interesse der Immobilienfachleute, der Kunden und der Allgemeinheit aufzubauen. Als Quelle von Informationen über Immobilien und Immobilientransaktionen in Rumänien ist es die Aufgabe von MLS Leader, Immobilienfachleuten eine Möglichkeit zu bieten, sich in ihrem Beruf zu profilieren und wertvolle Dienstleistungen bei jedem Schritt ihrer Aktivitäten anzubieten.Stellar MLS bringt über UCO seine strategische Erfahrung im globalen MLS-Bereich ein, um das operative und technologische Know-how von MLS Leader zu erweitern. Das Unternehmen wird MLS Leader bei der Verbesserung seiner innovativen Plattform und Dienstleistungen beraten und gleichzeitig seine Mitgliedschaft von Fachleuten innerhalb der Immobilienbranche des Landes mit der sechsthöchsten Bevölkerungszahl in der Europäischen Union ausbauen."Wir sind stolz darauf, mit MLS Leader an dieser wichtigen Vision zur Förderung eines transparenteren und effizienteren Immobilienmarktes in Rumänien und darüber hinaus zusammenzuarbeiten", sagte Merri Jo Cowen, Geschäftsführer von Stellar MLS und UCO. "Unser Team konzentriert sich auf den MLS und die Unterstützung von Immobilienfachleuten in Europa und auf der ganzen Welt.""Als Pionier unter den MLS-Diensten in Europa, der 2007 gegründet wurde, hat MLS Leader (powered by Flexmls) ein System entwickelt, das es Immobilienunternehmen ermöglicht, das MLS- und Exklusivvertretungsmodell in einem Markt jenseits von Nordamerika erfolgreich umzusetzen", sagte Sorin Udrea, Gründer und Geschäftsführer von MLS Leader."Wir werden weithin als die vertrauenswürdigste Quelle für Marktdaten in Rumänien angesehen und unterstützen Makler mit wichtigen Tools wie CMA, Marktstatistiken und Kundenportalen für die Käufervertretung. Mit UCO als strategischem Berater freuen wir uns darauf, unsere Bemühungen zu beschleunigen, MLS Leader als den führenden Marktplatz für Immobilienprofis zu etablieren, die sich auf die exklusive Vertretung in Rumänien spezialisiert haben."Cowen hob die Kompetenz und das Engagement des UCO-Teams aus weltweit anerkannten Geschäftsführern hervor, zu denen Marion Weiler, Vizepräsidentin für globale Märkte von UCO und Vizepräsidentin für Marketing und Kommunikation von Stellar MLS, und Dr. Mathew Kallumadil, Vizepräsident für globale Märkte von UCO und Vizepräsident für Technologie und Innovation von Stellar MLS, gehören, die diesen wichtigen Meilenstein erreicht haben.UCO hat sich aktiv an globalen Foren in Frankreich und Deutschland beteiligt, um einen zukunftsweisenden Ansatz zur Umgestaltung der Immobilienbranche zu unterstützen. Im Oktober ist UCO Titelpartner des Internationalen MLS-Forums in Mailand, wo Vertreter von mehr als 45 globalen Märkten zusammenkommen werden, um das MLS-Konzept zu verstehen und weiterzuentwickeln, um Vertrauen und Transparenz zu schaffen. Die Präsenz von UCO wird durch Partnerschaften mit CEPI, dem Europäischen Verband der Immobilienberufe, und FIABCI, dem Internationalen Immobilienverband, unterstützt.Informationen zu UCOUCO hat es sich zur Aufgabe gemacht, Immobilienfachleute auf der ganzen Welt zu unterstützen und bietet Fachwissen, unter anderem in den Bereichen Markteinführung, MLS-Entwicklung und grenzüberschreitende Transaktionen. Dieses Fachwissen stammt von einem Managementteam mit insgesamt über 100 Jahren Erfahrung in der Immobilienbranche, darunter weltweit anerkannte Führungskräfte, die mit Unternehmen von Weltrang zusammengearbeitet haben, und internationale Fachleute mit insgesamt 40 Jahren globaler Erfahrung, von denen viele mehrere Sprachen fließend sprechen. Durch die Zusammenarbeit mit globalen Organisationen wie CEPI und FIABCI bietet UCO maßgeschneiderte Lösungen, um die Immobilienmärkte weltweit zum Erfolg zu führen, wobei der Schwerpunkt auf Vertrauen, Transparenz, Innovation und nachhaltigem Wachstum liegt. Unabhängig davon, ob Sie bestehende Geschäftsabläufe verbessern oder neue von Grund auf aufbauen, UCO hat sich verpflichtet, den Immobilienmärkten zum Erfolg zu verhelfen - UCO ist darauf spezialisiert, die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen, ganz gleich, wo sie sich auf ihrer MLS-Reise befinden.Informationen zu MLS Leader (Powered by Flexmls)MLS Leader wurde 2007 gegründet und ist der erste echte Multiple-Listing-Service in Europa, der Immobilienfachleuten in Rumänien fortschrittliche Tools zur Verbesserung der Markttransparenz und Effizienz bietet. MLS Leader hat es sich zur Aufgabe gemacht, Immobilienmakler und -gutachter mit den Ressourcen auszustatten, die sie für ihre Arbeit benötigen, und ihnen in jeder Phase wertvolle Dienste anzubieten. MLS Leader fördert das Modell der exklusiven Vertretung und bietet eine robuste Plattform, die Tools und Informationen für ein erfolgreiches Immobilienmanagement sowie Zugang zu zuverlässigen Marktdaten, Wettbewerbsanalysen (CMA) und fortschrittlichen Kundenkommunikationssystemen umfasst.