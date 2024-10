Die Takeda Pharmaceutical Co. Aktie zeigt sich in jüngster Zeit robust. Mit einem aktuellen Kurs von 26,11 EUR (Stand: 06. Oktober 2024) konnte das Papier im vergangenen Monat um 1,69% zulegen. Dies ist besonders bemerkenswert angesichts der Herausforderungen, denen sich das Unternehmen im letzten Jahr gegenübersah, als die Aktie einen Rückgang von 7,72% verzeichnete. Die positive Kursentwicklung der letzten Wochen deutet auf ein wiedererwachendes Vertrauen der Anleger in den japanischen Pharmakonzern hin.

Dividendenrendite als Highlight

Ein besonderes Augenmerk verdient die attraktive Dividendenpolitik von Takeda. Für das Geschäftsjahr 2024 plant das Unternehmen eine Dividende von 188,00 EUR je Aktie, was einer beachtlichen Dividendenrendite von 4,25% entspricht. Diese überdurchschnittliche Ausschüttung könnte für Anleger, die nach stabilen Erträgen suchen, von großem Interesse sein.

Takeda Pharmaceutical Co. Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...