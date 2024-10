Krypto News: Experten empfehlen Regierungen Chains zu hacken

Viele haben bereits zuvor Vermutung aufgestellt, dass die Regierungen die Kryptobranche unterdrücken könnten. Vor allem die Operation Chokepoint 2.0, bei welcher kryptofreundlichen Banken das Geschäft erschwert wird, ist dabei ein immer wieder genannter Begriff.

Nun hat im Kryptoraum eine Studie die Runde gemacht, in welcher Cybersicherheitsexperten den Regierungen empfehlen, dass sie Blockchains mit konkreten Angriffen destabilisieren. Was es damit auf sich hat und worauf sich Investoren einstellen sollten, erfahren Sie jetzt hier!

Studie empfiehlt den Regierungen, folgende Angriffe auf Blockchains

Die Studie "Reconciliation of Anti-Money Laundering Instruments and European Data Protection Requirements in Permissionless Blockchain Spaces" von Iwona Karasek-Wojciechowicz wurde im Journal of Cybersecurity veröffentlicht.

In dieser wird den Regierungen empfohlen, dass sie die öffentlichen Blockchains wegen der Geldwäschevorwürfe angreifen sollten. Dafür wurde eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, welche diese dafür durchführen können.

Mit diesen sollten die Regierungen dafür sorgen, dass das Vertrauen in die Blockchains untergraben wird und die Nutzer aus diesen flüchten. Insbesondere sollen sich diese auf die Privacy-Coins fokussieren, welche die Identität der Tokeninhaber verschleiern können.

51%-Attacken

Zu den empfohlenen Maßnahmen gehören unter anderem die im Blockchain-Bereich so gefürchteten 51%-Attacken, bei denen die Angreifer mehr als die Hälfte der Validatoren kontrollieren. Denn in diesem Falle erhalten diese eine höhere Autorität und können somit die Transaktionen zu ihren Gunsten manipulieren.

Jetzt in Dezentralisierung investieren!

Preisunterdrückung

Eine andere Möglichkeit, welche in der Studie vorgeschlagen wurde, ist Preisunterdrückung. Dies ist auch eine Praktik, die bereits bei anderen Vermögenswerten wie Gold und Silber beobachtet wurde. Denn diese dienen als eine Art Krisenindikator und so könnten Regierungen ein Interesse daran haben, dass die Bevölkerung nicht das Vertrauen in ihre inflationären Fiatwährungen verliert.

Bei den Edelmetallen gab es zuvor Preismanipulationen von unter anderem JPMorgan, dessen Unternehmen wegen Spoofing von Edelmetallpreisen angeklagt wurde. Ebenso wurden Citibank und Bank of America Preismanipulationen nachgesagt. Sie haben dabei die Preise der Edelmetalle nach unten manipuliert.

Sybill-Angriffe

Ein weiterer Vorschlag der Studie waren Sybill-Angriffe. Bei diesen werden falsche und mehrfache Identitäten verwendet, um auf diese Weise ein Netzwerk negativ zu beeinflussen. Somit könnte beispielsweise die Kontrolle über eine DAO oder andere wichtige Mechanismen des Netzwerks erlangt werden. Im schlimmsten Falle kann somit sogar eine Dezentralisierung verhindert werden.

Durchsetzungsmaßnahmen

Ebenso riet die Studie zu weiteren Durchsetzungsmaßnahmen und Sanktionen. Als Erstes sollten alle Anbieter sich als VASP (Virtual Asset Service Provider) registrieren und von den Behörden überwacht werden. Zudem müssten sich die VASPs streng an die AML (Anti Money Laundering) und CFT (Combating the Financing of Terrorism) halten.

Automatische Berichterstattung

Alle Privacy-Coins sollten eine automatische Berichterstattung an die Behörden durchführen. Somit sollen die verschleierten Transaktionen offengelegt werden, damit sie entsprechend verfolgt werden.

Jetzt neuartiges DAO-Projekt entdecken!

Maßnahmen sollten nur als letzte Option zur Anwendung kommen

Bemerkenswert ist jedoch, dass ebenfalls empfohlen wird, zuerst andere Optionen in Erwägung zu ziehen, bevor man zu so drastischen Maßnahmen greift. Stattdessen sollte man es zuerst mit Sperrungen von Wallet-Adressen, Transaktions-Warnkennzeichnungen, Sanktionen und anderen Regulierungen versuchen.

Die Empfehlungen erwähnen jedoch auch, dass die Maßnahmen den Kryptomarkt nicht gefährden sollten. Stattdessen ist nur das existierende Recht einzuhalten, gleichzeitig ist jedoch auch darauf zu achten, dass Innovationen gefördert werden. Außerdem erkannte Karasek-Wojciechowicz an, dass die individuelle Privatsphäre der Nutzer geschützt werden sollte.

Obwohl die Studie bereits vor drei Jahren erschienen ist, hat sie nun wieder eine größere Aufmerksamkeit in der Krypto-Community erhalten. Schließlich wurde unter anderem der Privacy-Coin Monero unterdrückt, der in der Studie erwähnt wird. Aber auch Tornado Cash, an welches kürzlich Vitalik Buterin spendete, steht im Fadenkreuz der Regierungen.

Zumindest ist es nicht von der Hand zu weisen, dass die meisten Kryptounternehmen in den USA große Schwierigkeiten haben, ein Konto zu eröffnen. Ebenso werden die kryptofreundlichen Banken unter Operation Chokepoint 2.0 bekämpft. Somit bleibt die Frage, wie viele dieser Maßnahmen bereits im Hintergrund laufen und wie stark sich die Kryptowährungen sowie das Web3 ansonsten verbreitet hätten.

Jetzt innovative DAO nicht verpassen!

Memecoin Flockerz will dem Schwarm die Macht zurückgeben

Immer mehr Menschen fühlen sich von dem System enttäuscht und trotz Wahlen ungehört. Zentralistische Systeme scheinen die Welt zu dominieren und die Interessen des Einzelnen immer stärker zu unterdrücken. Allerdings bilden diese Benachteiligten die Mehrheit und haben eine deutlich größere Macht.

Diese möchte der König Bird ihnen nun mithilfe des DAO-Projektes Flockerz zurückgeben. Somit soll ein Ökosystem erschaffen werden, welches die Interessen der Allgemeinheit verfolgt und diesen Zielen zum Erfolg verhilft.

Narrative können Menschen stark beeinflussen, wie es von dem berühmten Historiker Yuval Noah Harari richtig festgestellt wurde. So haben Menschen für religiöse, politische, wissenschaftliche und andere Narrative extreme Opfer in Kauf genommen.

Insbesondere im Memecoin-Bereich sind diese von besonderer Relevanz und könnten jetzt mit Flockerz einen wahrhaften Kult erschaffen. Je stärker die Interessen der Allgemeinheit erfüllt werden, umso mehr könnte auch die Dynamik zunehmen. Somit könnte es fast einen religiösen Charakter erhalten.

Jetzt Flockerz anschließen!

Denn direkte Demokratie sorgt dafür, dass Menschen glücklicher sind, da ihre Wünsche respektiert werden. Überdies haben Studien festgestellt, dass man den Mehrheitswillen deutlich leichter akzeptieren kann.

Für die Abstimmungen auf Flockerz erhalten die Teilnehmer über das Vote-to-Earn-Verfahren Belohnungen in $FLOCK-Coins vergütet. Somit soll für ein hohes Engagement gesorgt werden. Ebenso können die Community-Mitglieder sie auch für andere Unterstützungsleistungen erhalten.

Es gibt viele kontroverse Themen und einige haben das Vertrauen in Wahlen und Meinungsumfragen sowie auch teilweise in die Wissenschaft verloren. Mithilfe einer Blockchain kann hingegen für Transparenz, Sicherheit und Effizienz gesorgt werden. Somit lassen sich einige der größten Probleme lösen.

Schon innerhalb der ersten Tage des Presales konnte das Projekt 482.081 USD einnehmen. In der aktuellen Phase werden die Coins für einen Preis in Höhe von 0,0057012 USD angeboten. Doch schon in weniger als 12 Stunden findet die nächste Erhöhung statt, sodass Interessierten die Zeit davonläuft. Staker erhalten derzeit noch 3.955 % pro Jahr.

Jetzt in Flockerz investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.