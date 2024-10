Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Eben noch haben wir den Sommer gefeiert, jetzt wird das Wetter herbstlich-kühl und feucht, bei vielen schlägt das auf die Stimmung. Ein Herbst-Blues kann die Folge sein, doch dagegen können wir etwas machen. Petra Terdenge berichtet:Sprecherin: Den Herbst-Blues kennen viele von uns. Er ist unangenehm, aber nicht gefährlich, sagt Ute Wild, leitende Redakteurin vom "HausArzt-PatientenMagazin":O-Ton Ute Wild 21 sec."Das Wichtigste ist, dass es sich beim Herbst-Blues um keine richtige Depression handelt. Es ist mehr oder weniger eine Verstimmung, und die geht auch wieder vorbei. Dazu kommt es, weil wir jetzt einfach weniger aktiv sind, wir gehen seltener in die Natur raus und igeln uns eher zuhause ein, und das tut manchen nicht gut."Sprecherin: Wer etwas gegen den Herbst-Blues tun will, sollte herausfinden, woher die trübe Stimmung kommt und was dagegen am besten hilft. Ein sogenanntes Emotions-Tagebuch hilft dabei:O-Ton Ute Wild 24 sec."Das ist ganz einfach: Sie überlegen jeden Tag - und zwar am besten zur selben Tageszeit - 'wie habe ich mich denn heute gefühlt und warum war das so?'. Und das schreibt man dann auf. Mit der Zeit lernt man, dass man schädliche Verhaltensmuster erkennt und dann auch vermeidet. Fragen Sie sich einfach, 'was hat mir heute gut getan und was hat mir nicht gut getan und an welcher Schraube kann ich drehen?'."Sprecherin: Damit es mit der Stimmung schnell wieder bergauf geht, hat Ute Wild einen ganz persönlichen Tipp:O-Ton Ute Wild 16 sec."Viel kuscheln! Denn beim Kuscheln wird Stress abgebaut und der Körper schüttet Glückshormone aus. Und wer jetzt keinen Partner oder Partnerin zur Seite hat, mein Tipp ist: Das funktioniert auch mit Tieren. Ich habe selber Hund und Katze und ich kann die Wirkung nur bestätigen."Abmoderation: Außerdem hilft Bewegung, schreibt das "HausArzt-PatientenMagazin". Ob Spaziergang oder Joggen - wenn wir uns bewegen, fühlt sich das graue Wetter gleich weniger deprimierend an.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5879963