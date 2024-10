Bellevue Asset Management AG / Schlagwort(e): Fonds

15 Jahre Bellevue Medtech & Services Fonds - eine Erfolgsgeschichte bei Gesundheitsinvestments



07.10.2024 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung vom 7. Oktober 2024 15 Jahre Bellevue Medtech & Services Fonds - eine Erfolgsgeschichte bei Gesundheitsinvestments Seit 15 Jahren setzt der Bellevue Medtech & Services Fonds von Bellevue Asset Management auf die Erfolgskombination aus Stabilität und Diversifikation im dynamischen Sektor der Medizintechnik und der Gesundheitsdienstleistungen. Der Fonds konnte seit seiner Lancierung im Jahr 2009 den Gesamtmarkt übertreffen. Doch die spannendsten Entwicklungen stehen noch bevor: Mit der nächsten Generation von KI-gesteuerten Technologien und disruptiven Innovationen ist die Branche bereit, das Gesundheitswesen auch die kommenden 15 Jahre nachhaltig zu verändern. Der Medtech-&-Services-Sektor, der die gesamte Gesundheitsindustrie ausser der Medikamentenentwicklung umfasst, hat sich in den letzten 15 Jahren als einer der stabilsten und beständigsten Wachstumstreiber im Gesundheitswesen etabliert. Mit einer kontinuierlich nichtzyklischen Nachfrage und innovativen Produkten bietet dieser Sektor ein überdurchschnittliches Wachstum. Während das Gewinnwachstum im breiten Aktienmarkt bei über 6% pro Jahr liegt, beträgt es im Medtech-&-Services-Sektor rund 12%. Diese robuste Entwicklung reflektiert sich auch in der Performance des Bellevue Medtech & Services Fonds (ISIN B-EUR LU0415391431), der seit seiner Lancierung im Jahr 2009 eine kumulierte Wertsteigerung von 471.2% verzeichnet, was einer annualisierten Rendite von 12.3% entspricht (per 30.09.2024). In dieser Zeit haben sich die Assets von EUR 325 Mio. auf EUR 1.55 Mrd. fast verfünffacht. Seit der Lancierung wird der Fonds von Stefan Blum und Marcel Fritsch gemanagt. Von klassischer Medizintechnik zu digitaler Evolution «Ich würde den Sektor heute als deutlich diversifizierter und technologisch fortschrittlicher beschreiben als vor 15 Jahren. Während der Fokus früher hauptsächlich auf klassischen Medizintechnikunternehmen lag, umfasst der Sektor heute ein breiteres Spektrum, einschliesslich digitaler Gesundheitslösungen und Dienstleistungen, die durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und datengetriebenen Technologien revolutioniert wurden», so Stefan Blum. «Der Sektor ist nicht nur robuster gegenüber Marktschwankungen geworden, sondern bietet auch ein höheres Wachstumspotenzial dank innovativer Produkte und einer stetig wachsenden Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen weltweit.» «Ich kam 2008 kurz vor der Finanzkrise zu Bellevue - ein turbulenter Start. Die Firmen investierten zu wenig in Forschung & Entwicklung, grosse Märkte wie implantierbare Defibrillatoren brachen ein. Doch es folgte eine starke Erholung. Die Firmen investierten massiv in markterweiternde Medizintechnikprodukte wie beispielsweise robotergestützte Chirurgie. Heute sind diese Märkte milliardenschwer», beschreibt Marcel Fritsch die rasante Entwicklung. Ein neuer Innovationsschub steht bevor Der Sektor steht vor einer neuen Ära des Wachstums. Technologische Innovationen erschliessen rasch wachsende Märkte wie den Transkatheter-Herzklappenersatz und die kontinuierliche Glukoseüberwachung. Diese Bereiche entwickeln sich zu neuen Medizintechnik-Blockbuster-Märkten, etwa soll der Herzklappenmarkt bis 2028 ein Volumen von über USD 16 Mrd. erreichen. Beachtlich wächst auch der Markt für CGM-Sensoren, die eine kontinuierliche Glukosemessung und verbesserte Diabetes-Managementmöglichkeiten bieten. Hier ist eine Verdoppelung des Gesamtmarktes auf über USD 20 Mrd. innerhalb von fünf Jahren zu erwarten. Ein entscheidender Faktor für die Zukunft des Sektors ist der Einsatz von Generative AI (GenAI), wo im besonderen Masse die roboterunterstützte Chirurgie profitiert. Unternehmen wie Intuitive Surgical setzen bereits KI-basierte Robotertechnologie ein, um Operationen präziser und sicherer zu machen. Dessen kürzlich zugelassenes AI-basiertes Chirurgiesystem da Vinci 5 nutzt diese Technologie, um minimalinvasive Eingriffe weiter zu optimieren. Auch die Gesundheitsdienstleister setzen auf das Potenzial von generativer künstlicher Intelligenz. UnitedHealth nimmt hier eine Vorreiterrolle ein. Als vertikal integrierter Anbieter von Krankenversicherungslösungen, medizinischer Grundversorgung und Datensammlungen investiert das Unternehmen bereits seit Jahrzenten in Big-Data-Anwendungen und setzt GenAI ein, um die Prozesse leistungsfähiger und einfacher zu gestalten, aber auch um die klinische Entscheidungsqualität zu optimieren. Die Effizienzsteigerungen und die Kostensenkungen tragen wesentlich zur positiven Margenentwicklung und zur Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens bei. Stefan Blum fasst die Chancen von GenAI wie folgt zusammen: «GenAI hat das Potenzial, den gesamten Healthcare-Sektor auf ein neues Effizienzniveau zu heben. Davon profitieren sowohl Patienten als auch Unternehmen und Investoren.» Ausblick für die kommenden Monate - Rückenwind hält an Die überwiegende Mehrheit der Medizintechnikunternehmen weist eine sehr positive Geschäftsentwicklung auf und es ist für 2024 mit einem starken Wachstum der chirurgischen Eingriffe zu rechnen, auch wenn sich dieses bis Jahresende voraussichtlich nicht weiter beschleunigen wird. Die Preissetzungsmacht dürfte im niedrigen einstelligen Bereich bleiben und die Margen dürften aufgrund des überdurchschnittlichen Umsatzwachstums sowie der weiteren Verbesserung der Lieferketten steigen. Krankenhäuser profitieren von hohen Behandlungsvolumina, höheren Preisen und moderat steigenden Personalkosten. Bei den US-Krankenversicherern rechnet das Portfolio Management Team aufgrund des soliden Versicherten- und Prämienwachstums mit einer guten Umsatzentwicklung, wobei arbeitnehmerorientierte Krankenversicherer derzeit besonders im Fokus der Investoren stehen. Die politischen Risiken bleiben relativ gering und sollten nur kurzfristig für Kursschwankungen sorgen. Es ist davon auszugehen, dass die US-Wahlen im November 2024 keine klaren Mehrheitsverhältnisse in beiden Kammern bringen werden. Für eine Investition in den Bellevue Medtech & Services (Lux) Fonds sprechen die Leitzinssenkungen infolge einer Abkühlung der US-Wirtschaft, attraktive Bewertungsniveaus, die Neupositionierung von Investoren aus den Outperformern der letzten Monate sowie die hohe Qualität der Aktien. Mehr erfahren: www.bellevue.ch/15-jahre-medtech

Kontakt

Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht/Zürich,

Tanja Chicherio, Tel. +41 44 267 67 07, tch@bellevue.ch , www.bellevue.ch

Bellevue - Excellence in Specialty Investments

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative und traditionelle Anlagestrategien, der an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 90 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per 30. Juni 2024 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 6.7 Mrd.

Disclaimer: Dieses Dokument ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch Personen oder Einheiten bestimmt, die die Staatsangehörigkeit oder den Wohn- oder Geschäftssitz an einem Ort, Staat, Land oder Gerichtskreis haben, in denen eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder andere Bestimmungen verstösst. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen, Meinungen und Einschätzungen geben eine Beurteilung zum Zeitpunkt der Ausgabe wieder und können jederzeit ohne entsprechende Mitteilung geändert werden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen noch künftigen Anlageziele noch die finanzielle oder steuerrechtliche Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Dieses Dokument kann nicht als Ersatz einer unabhängigen Beurteilung dienen. Interessierten Investoren wird empfohlen, sich vor jeder Anlageentscheidung professionell beraten zu lassen. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. In diesem Dokument werden nicht alle möglichen Risikofaktoren im Zusammenhang mit einer Anlage in die erwähnten Wertpapiere oder Finanzinstrumente wiedergegeben. Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie oder Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die bei Zeichnung oder Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren sind nicht in den Performancewerten enthalten. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Finanztransaktionen sollten nur nach gründlichem Studium des jeweils gültigen Prospektes erfolgen und sind nur auf Basis des jeweils zuletzt veröffentlichten Prospektes und vorliegenden Jahres- bzw. Halbjahresberichtes gültig. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in der Schweiz zum öffentlichen Anbieten und Vertreiben zugelassen. Vertreter in der Schweiz: Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Avenue Villamont 17, CH-1005 Lausanne. Zahlstelle in der Schweiz: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in Österreich zum öffentlichen Vertrieb berechtigt. Zahl- und Informationsstelle: Zeidler Legal Process Outsourcing Limited, 19-22 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 X658, Ireland. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb berechtigt. Informationsstelle: Zeidler Legal Process Outsourcing Limited, SouthPoint, Herbert House, Harmony Row, Grand Canal Dock, Dublin 2, Ireland. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist im Register der CNMV für ausländische, in Spanien vertriebene Kollektivanlagen, unter der Registrierungsnummer 938, eingetragen. Vertretung: atl Capital, Calle de Montalbán 9, ES-28014 Madrid. Prospekt, Key Investor Information Document (PRIIP-KIID), Statuten sowie Jahres- und Halbjahresberichte der Bellevue Fonds luxemburgischen Rechts können kostenlos beim oben genannten Vertreter sowie bei den genannten Zahl- und Informationsstellen oder bei Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht angefordert werden. Mit Bezug auf die in oder von der Schweiz aus vertriebenen Fondsanteile sind Erfüllungsort und Gerichtsstand am Sitz des Vertreters begründet.



