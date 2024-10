DJ MÄRKTE ASIEN/Starker US-Arbeitsmarktbericht treibt Börsen an

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den ostasiatischen Aktienmärkten geht es zu Wochenbeginn deutlicher nach oben, angeführt von der Börse in Tokio. Angetrieben werden die Indizes von den positiven Vorgaben der Wall Street. Hier hatte ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht für September die Sorgen vor einer Rezession in den USA zerstreut. Allerdings dämpften die Daten die Erwartungen an eine erneute "große" Zinssenkung um 50 Basispunkte der US-Notenbank im November. Laut CME Fedwatch hat der Markt diese Erwartung mittlerweile komplett ausgepreist. In Schanghai wird weiter die "Goldene Woche" gefeiert. Der Handel beginnt hier nach einer einwöchigen Pause erst am Dienstag wieder.

Besonders kräftig fällt das Plus in Tokio aus, wo es für den Nikkei-225 um 2,2 Prozent nach oben geht. Hier stützt zusätzlich ein schwächerer Yen. Die japanische Regierung will die Bewegungen des Yen und die Auswirkungen auf das Leben der Menschen in Japan genau beobachten, sagte Finanzminister Katsunobu Kato in einem Interview mit Dow Jones Newswires. Der Yen hat in den vergangenen Monaten aufgrund von Spekulationen über den Verlauf der Geldpolitik in den USA und Japan sowie aufgrund von Unsicherheiten über die globalen Wirtschaftsaussichten starke Schwankungen gegenüber dem Dollar verzeichnet. Der Dollar notiert aktuell bei 148,39 Yen, nach 146,26 Yen am Freitag.

Der Hang-Seng-Index gewinnt weitere 1,1 Prozent und baut damit die jüngsten Gewinne aus. Hier stützten weiter die jüngsten Stimuli für die chinesische Wirtschaft, darunter auch den Immobilien-Sektor. Vor diesem Hintergrund wird am Dienstag bei der Öffnung der Börse in Schanghai mit kräftigen Gewinnen gerechnet.

Mit deutlichen Aufschlägen zeigen sich die chinesischen Autowerte, obwohl die Europäische Union Zölle von insgesamt bis zu 45 Prozent auf in China hergestellte Elektroautos erheben will. Allerdings scheint die Tür für weitere Verhandlungen noch nicht geschlossen zu sein. Die Aktien von Geely und BYD steigen um bis zu 5,7 Prozent.

Für den Kospi in Seoul geht es um 1,3 Prozent aufwärts. Hier geht es für die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics um 0,7 Prozent nach unten. Das Unternehmen wird am Dienstag vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegen. SK Hynix verlieren 3,8 Prozent.

Mit leichten Abgaben zeigen sich die Ölpreise nach den jüngsten kräftigen Aufschlägen. Die befürchteten Vergeltungsangriffe Israels gegen den Iran sind bislang ausgeblieben. Hier herrschte die Sorge, dass vor allem Ölförderanlagen betroffen sein könnten. Die Notierungen für Brent und WTI geben um jeweils 0,3 Prozent nach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.193,70 +0,5% +7,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.482,31 +2,2% +15,5% 08:00 Kospi (Seoul) 2.603,54 +1,3% -1,9% 08:00 Schanghai-Comp. FEIERTAG Hang-Seng (Hongk.) 22.997,26 +1,1% +33,4% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.597,85 +0,2% +10,8% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.633,56 +0,2% +12,1% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:02 % YTD EUR/USD 1,0973 +0,0% 1,0969 1,1031 -0,7% EUR/JPY 162,82 -0,2% 163,22 161,37 +4,6% EUR/GBP 0,8358 -0,1% 0,8363 0,8391 -3,7% GBP/USD 1,3129 +0,1% 1,3119 1,3145 +3,1% USD/JPY 148,39 -0,3% 148,79 146,26 +5,3% USD/KRW 1.347,00 +0,9% 1.347,00 1.335,92 +3,8% USD/CNY 7,0915 0% 7,0915 7,0605 -0,1% USD/CNH 7,0877 -0,2% 7,1004 7,0581 +2,0% USD/HKD 7,7645 -0,0% 7,7647 7,7667 -0,6% AUD/USD 0,6808 +0,1% 0,6799 0,6839 0% NZD/USD 0,6168 +0,1% 0,6164 0,6204 -2,4% Bitcoin BTC/USD 63.613,30 +2,1% 62.313,20 61.112,15 +46,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,19 74,38 -0,3% -0,19 +5,0% Brent/ICE 77,78 78,05 -0,3% -0,27 +3,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.647,82 2.653,79 -0,2% -5,97 +28,4% Silber (Spot) 32,11 32,20 -0,3% -0,09 +35,1% Platin (Spot) 987,88 991,72 -0,4% -3,85 -0,4% Kupfer-Future 4,57 4,57 -0,0% -0,00 +15,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2024 00:47 ET (04:47 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.