Die Hoffnung auf weitere Stimulus-Pakete der Regierung in Peking haben die Rallye bei chinesischen Chipaktien am Montag weiter angetrieben. Manchen Experten wird der Hype inzwischen zu heiß.Aktien des chinesischen Halbleiterherstellers SMIC legten zum Wochenstart satte 25 Prozent zu. Seit Ende September haben eine Reihe von Stützungsmaßnahmen der Regierung an den Aktienmärkte eine Mega-Rallye losgetreten. Große internationale Asset-Manager wie Invesco, JPMorgan Asset Management und Nomura sehen in den jüngsten Kursgewinnen möglicherweise eine Überreaktion und warten auf konkrete Schritte Pekings zur Umsetzung der angekündigten Stimulusmaßnahmen. Tipp aus der RedaktionHier sind Ihre …