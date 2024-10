Köln (ots) -In der aktuellen Folge (https://www.youtube.com/watch?v=fml8JAj9MEQ) der beliebten WDR-Sendung "Der Haushalts-Check mit Yvonne Willicks" wurde das Cloudpillo Original: Das Anpassbare Nackenstützkissen (https://www.cloudpillo.de/discount/TESTSIEGER?redirect=%2Fproducts%2Fdas-cloudpillo-kissen&utm_source=press_release&utm_medium=link&utm_campaign=october_2024_testsieger) als bestes Kissen im Vergleich von ergonomischen Kissen ausgezeichnet. Als einziges Kissen im Test, das sich in Höhe und Festigkeit individuell anpassen lässt, überzeugte es die Tester durch seine Flexibilität und Ergonomie."Anpassbar an ihre eigenen Vorlieben. Da kannst du die Füllung entsprechend rausnehmen so wie das für dich passend ist," beschrieb Willicks das Cloudpillo und hob damit die Anpassbarkeit des Kissens als entscheidenden Vorteil hervor.Die Sendung bewertete Kissen nach Kriterien wie Komfort, Anpassbarkeit und ergonomischer Unterstützung. Das Cloudpillo Original stach durch die Möglichkeit hervor, die Füllung zu verändern, um die persönliche Schlafposition optimal zu unterstützen und den Nacken- und Schulterbereich zu entlasten.Individueller Komfort für besseren SchlafDas Cloudpillo Original bietet eine durchdachte Lösung für Schlafprobleme, die durch unpassende Kissen entstehen können. Als einziges verstellbares Kissen im Test ermöglichte es den Testern, die Höhe und Festigkeit auf ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Diese Flexibilität kann helfen, eine entspannte Nacken- und Schulterpartie zu fördern. Mit einer warmen und einer kühlen Seite ist das Kissen zudem für alle Jahreszeiten geeignet: "Das Kissen verfügt über eine warme und eine kalte Seite, was es zu einem Kissen für alle Jahreszeiten macht," so die Tester.Ein zufriedener Kunde auf Trustpilot, Torben, beschreibt seine Erfahrung so: "Ich habe mehrere Kissen ausprobiert und leider viel Lehrgeld bezahlt... Das Cloudpillo Kissen bleibt jedenfalls bei mir. Die individuelle Anpassung der Höhe ist der entscheidende Wettbewerbsvorteil."Nachhaltigkeit trifft KomfortDas Cloudpillo Original besteht aus hochwertigen Memory-Schaumresten, die bei der Herstellung von Premium-Matratzen anfallen und andernfalls entsorgt worden wären. Dies trägt konkret zur Reduzierung von Abfall bei und unterstreicht, warum das Kissen sowohl in puncto Komfort als auch in Sachen Nachhaltigkeit überzeugt.Warum dieser Testsieg wichtig istIn Deutschland leiden Millionen Menschen unter Schlafproblemen, die oft durch ungeeignete Kopfkissen verursacht werden. Der Testsieg des Cloudpillo Originals bietet Verbrauchern eine klare Orientierung bei der Wahl eines individuell anpassbaren und umweltfreundlichen Kissens. Die Möglichkeit, das Kissen 100 Nächte risikofrei zu testen, bietet zusätzlich Sicherheit beim Kauf.Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, Cloudpillo zu testen - 20 % Rabatt mit Code TESTSIEGERVerwenden Sie den Code TESTSIEGER bei Ihrer Bestellung bis zum 31. Oktober 2024 und sichern Sie sich 20 % Rabatt auf das Cloudpillo Original. Der ursprüngliche Preis beträgt 69,95 EUR, der reduzierte Preis nach Abzug des Rabatts beträgt 55,96 EUR, inklusive Mehrwertsteuer und Versandkosten. Zusätzlich können Verbraucher das Kissen 100 Nächte risikofrei testen und es bei Nichtgefallen zurücksenden.Pressekontakt:Für Interviews, Produkttests oder weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an Alexander Hemus unter alexander@cloudpillo.de. Bildmaterial und exklusive Daten stehen auf Anfrage zur Verfügung.Original-Content von: Cloudpillo B.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176571/5879980