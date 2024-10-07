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WKN: A1KAPF | ISIN: AU000000PTL8 | Ticker-Symbol: 81B
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07.10.24
08:32 Uhr
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Branche
Chemie
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
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