Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die vorangegangene Woche war dominiert von den geopolitischen Risiken im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt, so die Analysten der Helaba.Dies habe die Ölpreise steigen lassen und an Aktien- sowie Rentenmärkten für Zurückhaltung gesorgt. Zudem sei die US-Zinsfantasie am Freitag durch einen starken Arbeitsmarktbericht gedämpft worden. Zu Beginn der neuen Woche würden sich die Blicke auf Daten richten, die normalerweise keine größeren Marktreaktionen auslösen würden. Zu nennen seien die Auftragseingänge der deutschen Industrie. Dem unerwarteten Juli-Plus dürfte nun ein Rücksetzer folgen. Die zuletzt schwachen Stimmungsindikatoren würden zur Vorsicht mahnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...