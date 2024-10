Chicago (ots/PRNewswire) -- Durch die Transaktion entsteht ein Unternehmen mit einem Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar, das die Position von Mérieux NutriSciences als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Lebensmittelprüfung, -inspektion und -zertifizierung (Testing, Inspection, and Certification, TIC) deutlich stärkt.- Sie erweitert die geografische Präsenz von Mérieux NutriSciences, indem sie die Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum und in Kanada verdoppelt und den Zugang zu neuen Regionen mit erheblichem Wachstumspotenzial ermöglicht.Mérieux NutriSciences, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, -qualität und -nachhaltigkeit, gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme des Lebensmitteltestgeschäfts von Bureau Veritas für einen Unternehmenswert von 360 Millionen Euro getroffen hat. Diese strategische Übernahme, die von der Muttergesellschaft Institut Mérieux unterstützt wird, unterstreicht das Engagement von Mérieux NutriSciences zur Förderung sicherer, gesünderer und nachhaltigerer Lebensmittelsysteme auf globaler Ebene.Der Umfang dieses Vertrags umfasst die Lebensmittel-Labortestaktivitäten von Bureau Veritas - mikrobiologische und chemische Analysen sowie molekulare Tests. Diese beliefern Kunden aus der Lebensmittelbranche über ein Netzwerk von 34 Laboratorien und 1.900 technischen Mitarbeitern in 15 Ländern in Nord- und Südamerika, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum. Darüber hinaus befindet sich Mérieux NutriSciences in fortgeschrittenen Gesprächen mit AsureQuality, dem in Neuseeland ansässigen Anbieter von Lebensmittelsicherheit, um die Joint Ventures fortzuführen, die derzeit zwischen Bureau Veritas und AsureQuality in Australien und Südostasien bestehen.Aufbauend auf der bestehenden weltweiten Präsenz und dem Ruf von Mérieux NutriSciences, seinen Kunden hochwertige, wissenschaftlich fundierte Lösungen zu liefern, wird diese Übernahme die globale Präsenz des Unternehmens stärken, seine Geschäftstätigkeit auf 32 Länder ausweiten und seine Präsenz in Kanada und im asiatisch-pazifischen Raum verdoppeln.Mérieux NutriSciences ist ein führendes Unternehmen auf dem globalen TIC-Markt für Lebensmittel mit einem Umsatz von ca. 15 Milliarden US-Dollar, der ein stetiges Wachstum von etwa 5 % pro Jahr verzeichnet. Dies ist vor allem auf die steigende Nachfrage der Verbraucher nach Lebensmittelsicherheit und -qualität, strengere Vorschriften, Nachhaltigkeit und Rückverfolgbarkeit der Lebensmittelversorgungskette sowie Innovationen in der Lebensmitteltechnologie zurückzuführen. Mit einem Kooperationsnetzwerk aus fast 140 Laboren und über 10.000 Mitarbeitern wird das Unternehmen noch besser in der Lage sein, den sich entwickelnden Bedürfnissen dieser wachsenden Branche durch seine umfassenden Dienstleistungen gerecht zu werden, darunter Tests, Audits, Beratung, Forschung, Umweltbilanzierung, Schulungen und digitale Lösungen."Die Übernahme des Lebensmittelprüfgeschäfts von Bureau Veritas ist ein entscheidender Meilenstein für Mérieux NutriSciences. Sie wird unsere Fähigkeit, unsere Kunden zu bedienen, erheblich verbessern und letztlich unseren Beitrag zur Sicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit der globalen Lebensmittelsysteme erhöhen. Nach Abschluss der Transaktion werden wir zusammen mit den 1.900 zukünftigen Kollegen von Bureau Veritas noch stärker sein, um unsere Ziele zu erreichen: Bessere Ernährung. Bessere Gesundheit. Bessere Welt", sagte Nicolas Cartier, Geschäftsführer von Mérieux NutriSciences."Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Mérieux NutriSciences, einem führenden Unternehmen im Bereich der Lebensmitteltests, dessen globale Präsenz und bewährte Expertise perfekt zu unserem Lebensmittelgeschäft passt und es uns ermöglicht, zu florieren und dazu beizutragen, die Lebensmittelsysteme sicherer, gesünder und nachhaltiger zu machen", fügte Hinda Gharbi, Geschäftsführerin von Bureau Veritas, hinzu.Der Abschluss der Transaktion wird bis zum Ende des vierten Quartals 2024 erwartet, sobald die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind, einschließlich der behördlichen Genehmigung in bestimmten Regionen.Informationen zu Mérieux NutriSciences:Mérieux NutriSciences verfügt über mehr als 50 Jahre wissenschaftliches und unternehmerisches Know-how, um die Anforderungen der Lebensmittelindustrie zu erfüllen. Die heutigen globalen Herausforderungen verändern die Art und Weise, wie Lebensmittel produziert, vermarktet und konsumiert werden. Wir wissen daher, dass unsere Kunden mehr als nur zuverlässige Analyseergebnisse benötigen. Sie benötigen praktische und innovative Lösungen, die dazu beitragen, die Lebensmittelsysteme sicherer, gesünder und nachhaltiger zu machen. Weltweit sind wir mit mehr als 100 akkreditierten Labors und einem Team von über 8.000 engagierten Mitarbeitern vertreten. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir gemeinsam Lösungen schaffen können, um unseren Planeten zu schützen: BESSERE ERNÄHRUNG. BESSERE GESUNDHEIT. 