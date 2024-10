EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Kooperation/Nachhaltigkeit

Lenzing und TreeToTextile bündeln ihre Kräfte für Cellulosefasern der nächsten Generation



07.10.2024 / 09:13 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Lenzing und TreeToTextile bündeln ihre Kräfte für Cellulosefasern der nächsten Generation Lenzing erwirbt Minderheitsbeteiligung am schwedischen Cellulosefaserunternehmen TreeToTextile AB

Zusammenarbeit mit H&M Group, Inter IKEA Group, Stora Enso und LSCS Invest

Partnerschaft für Cellulosefasern der nächsten Generation Lenzing - Die Lenzing Gruppe, ein führender Anbieter von regenerierten Cellulosefasern für die Textil- und Vliesstoffindustrie, gibt den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an TreeToTextile AB bekannt und schließt sich damit den bestehenden Aktionären H&M Group, Inter IKEA Group, Stora Enso und LSCS Invest an. Die Eigentümergruppe ist aus der Überzeugung vereint, dass nachhaltig produzierte Fasern die Textilindustrie zum Besseren verändern können. Die Lenzing Gruppe produziert seit über 85 Jahren nachhaltige regenerierte Cellulosefasern und Faserzellstoff. Mit unseren Fasern, die unter den Marken TENCEL, LENZING ECOVERO und VEOCEL vermarktet werden, sind wir in der umweltfreundlicheren Gestaltung der Faserindustrie führend. "Wir sind begeistert von der preisgekrönten Technologie und dem Produktionsprozess von TreeToTextile, der die Umweltbelastung weiter reduziert, den Übergang zu einer nachhaltigeren Zukunft fördert und vollständig mit unserer Unternehmensstrategie übereinstimmt", sagt Rohit Aggarwal, CEO der Lenzing Gruppe. "Diese Partnerschaft ist eine bedeutende Investition und ein Zeichen für Lenzings unermüdliches Engagement für Innovation, indem wir die Kraft unseres eigenen Innovationsmotors mit einem starken strategischen Kooperationsansatz kombinieren. Wir freuen uns darauf, unser Fachwissen in die Mission von TreeToTextile einzubringen." Dr. Roxana Barbieru, CEO von TreeToTextile, fügt hinzu: "Mit der zusätzlichen Expertise und Führungsrolle im Bereich Nachhaltigkeit unseres neuen Aktionärs Lenzing Gruppe werden wir unsere Fasern schneller in den Markt bringen, um unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen und ein wichtiger Akteur in der Textilindustrie zu werden." TreeToTextile wurde 2014 als Joint Venture gegründet, um einen nachhaltigeren Prozess für die Cellulosefaserproduktion zu entwickeln. Das Unternehmen betreibt seit 2015 Pilotanlagen und investierte 2021 in eine Demoanlage. Der nächste Schritt in der Entwicklung des Unternehmens wird die Skalierung der Produktion sein, um seine Fasern auf den Markt zu bringen. Die Durchführung der Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und wird bis zur ersten Hälfte des Jahres 2025 erwartet. Foto-Download: https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=FIuAKpBuwXUI

PIN: FIuAKpBuwXUI Ihre Ansprechpartner für

Public Relations Lenzing Gruppe



Dominic Köfner

Vice President Corporate Communications & Public Affairs

Lenzing Aktiengesellschaft

Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria



Telefon+43 7672 701 2743

E-Mail media@lenzing.com

Web www.lenzing.com



Public Relations TreeToTextile:



Nina Ekstrand

Head of Marketing & Communication

TreeToTextile AB

Box 190, 101 23 Stockholm, Schweden



Telefon +46 76 110 67 12

E-Mail nina.ekstrand@treetotextile.com

Web www.treetotextile.com





Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern auf der Basis von Cellulose und Recyclingmaterial. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen - von funktioneller, bequemer und modischer Bekleidung hin zu langlebigen und nachhaltigen Heimtextilien. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften und ihres botanischen Ursprungs eignen sich die TÜV-zertifizierten biologisch abbaubaren und kompostierbaren Lenzing Fasern auch hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in Hygiene-Anwendungen des täglichen Bedarfs.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren und damit auch die Ziele des Pariser Übereinkommens und des "Green Deals" der EU-Kommission zu unterstützen, hat Lenzing einen klaren, wissenschaftlich fundierten Klimaaktionsplan, der eine deutliche Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 und ein Netto-Null-Ziel (Scope 1, 2 und 3) bis 2050 vorsieht.



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2023

Umsatz: EUR 2,52 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.917



TENCEL, LENZING ECOVERO, VEOCEL, LENZING und REFIBRA sind Marken der Lenzing AG.

Über TreeToTextile



Das in Schweden ansässige Unternehmen TreeToTextile treibt positive Veränderungen in der Textilindustrie voran, indem es bessere Fasern für alle bereitstellt, um einen widerstandsfähigen Planeten zu unterstützen. Unterstützt von den starken Eigentümern H&M Group, Inter IKEA Group, Stora Enso und LSCS Invest entwickelt TreeToTextile eine neue innovative Cellulosefasertechnologie, um eine erneuerbare und ressourceneffiziente Faser mit geringer Umweltbelastung bereitzustellen. Die Faser hat das Potenzial, einen Teil der Baumwoll-, Viscose- und Polyester-Märkte zu ergänzen oder zu ersetzen.



Daten und Fakten TreeToTextile 2023

Gründungsjahr: 2014

Aktuelle Eigentümer: H&M Group, Inter IKEA Group, Stora Enso, LSCS Invest

Anzahl der Mitarbeiter:innen: 46

Aktuelle Anlagen: Hauptsitz in Stockholm, Demoanlage in Nymölla, Schweden, F&E-Zentrum in Mölndal, Göteborg

Eingetragene Markennamen: TreeToTextile (mit Symbol), Nyense, Nyvado











07.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com