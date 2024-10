EQS-Media / 07.10.2024 / 09:14 CET/CEST



Flying Tiger Copenhagen bringt eine neue App mit einem begleitenden Kundenclub auf den Markt, der sich auf personalisierte Kommunikation und Belohnungen für die loyalsten deutschen Kunden konzentriert. Der Launch in Deutschland ist Teil einer globalen Einführung, die darauf abzielt, tiefere Einblicke in die Kunden zu gewinnen und das Kundenerlebnis zu verbessern. Deutschland, Hamburg - Flying Tiger Copenhagen Club ist eine neue Initiative in der Omnichannel-Strategie und wird ein zentrales Element sein, um die Kundenpräferenzen zu verstehen, ein noch besseres Kundenerlebnis zu bieten und sicherzustellen, dass Marketingmaßnahmen gezielter sind. Der neue Kundenclub wird am 8. Oktober 2024 in Deutschland eingeführt und bietet den Kunden klare Loyalitätsvorteile für diejenigen, die sich über die App anmelden. Die Vorteile sind Rabatte von 10 % bis 20 %, die auf Einkäufe im Geschäft angewendet werden können. "Im Jahr 2023 hatten wir rund 100 Millionen Kunden in unseren Märkten, und die Mehrheit der Transaktionen findet in physischen Geschäften statt. Wir führen jedoch eine Reihe von Initiativen ein, um das Erlebnis zu verbessern, egal ob die Kunden uns in den Geschäften oder im digitalen Universum begegnen. Daher verbessern wir unser Kundenerlebnis über alle Plattformen hinweg und machen die neue App zu einer wertvollen Ergänzung aller unserer Kanäle sowie zu einer wichtigen Grundlage für unseren Omnichannel-Ansatz", sagt Andre Filomeno, Senior Vice President für "Customer & Digital" bei Flying Tiger Copenhagen. Es hat Zeit und Mühe gekostet, die neue App und das Format des Kundenclubs zu entwickeln und anzupassen. Die Komplexität des Unternehmens und die große geografische Verbreitung gehören zu den Gründen, warum es erst jetzt bereit ist mit einem digitalen Kundenclub, der auf internationale Skalierbarkeit ausgelegt ist. Im Jahr 2023 wurde ein Pilotprojekt in Spanien und Italien getestet, den größten Märkten des Unternehmens nach Umsatz. Die Ergebnisse waren eindeutig: Der durchschnittliche Einkauf stieg für Mitglieder um mehr als 50 % im Vergleich zu Nicht-Mitgliedern, und die Einkaufsfrequenz erhöhte sich um 10 %. Aufbauend auf dem erfolgreichen Pilotprojekt und weiteren Verfeinerungen wird die neue App nun in Deutschland eingeführt. Mit der Einführung der App können Kunden in Deutschland jetzt problemlos auf exklusive Angebote im Geschäft zugreifen und ein verbessertes Einkaufserlebnis in den 23 Flying Tiger Copenhagen-Filialen im ganzen Land genießen. "Mit dem Kundenclub und der App möchten wir unsere Verbindung zu den Kunden stärken, insbesondere während ihrer Besuche im Geschäft. Es ist eine Win-Win-Situation - während wir wertvolle Einblicke in das Verbraucherverhalten gewinnen, genießen unsere Kunden bedeutende Mitgliedsvorteile", sagt Andre Filomeno, Senior Vice President für "Customer & Digital" bei Flying Tiger Copenhagen. Die Flying Tiger Copenhagen Club- App ist kostenlos und kann über den App Store und Google Play heruntergeladen werden.

Über Flying Tiger Copenhagen Flying Tiger Copenhagen ist ein dänischer Design-Laden mit einem spielerischen und einzigartigen Ansatz für Alltagsprodukte. Ursprünglich 1995 in Kopenhagen unter dem Namen Tiger gegründet, hat die Marke seit ihren bescheidenen Anfängen exponentiell gewachsen. Im Jahr 2016 nahm die Kette eine neue Identität an und gebrandete sich zu Flying Tiger Copenhagen, um ihre sich entwickelnde globale Präsenz besser widerzuspiegeln. Heute bringt Flying Tiger Copenhagen mit über 900 Filialen in 37 Märkten Kreativität, Spaß und Innovation zu Kunden weltweit. Der Hauptsitz bleibt in Kopenhagen, Dänemark, wo alles begann.

