Die Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation lädt ein, 76 der spannendsten koreanischen Lebensmittelmarken zu entdecken, die innovative, umweltfreundliche und gesundheitsbewusste Produkte anbieten, auf der weltweit führenden Ausstellung für Lebensmittel Innovation, SIAL Paris 2024, anlässlich ihres 60-jährigen Jubiläums. Paris - Die Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT) wird ein lebendiges koreanisches Pavillon auf der SIAL (Salon international de l'alimentation) Paris 2024 veranstalten, die vom 19. bis 23. Oktober 2024 im Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte stattfindet. Dieses Jahr werden 76 vielversprechende koreanische Unternehmen eine breite Palette an landwirtschaftlichen und Lebensmittelprodukten präsentieren, die sich auf globale Käufer konzentrieren, die innovative, gesundheitsorientierte Lösungen suchen. Das Koreanische Pavillon, verteilt über den Hall 4 (Stand 4 L120) und den Hall 7 (Stand 7 K259), wird eine beeindruckende Auswahl an traditionellen und modernen koreanischen Lebensmittel Artikeln zeigen. Die Besucher werden die feinsten koreanischen fermentierten Saucen, Kimchi, Nudeln, fertige Mahlzeiten, Getränke, Ginseng und vegane Lebensmittelprodukte erleben - alle spiegeln die steigende globale Nachfrage nach pflanzlichen und umweltfreundlichen Lebensmitteln wider. Die koreanische Küche ist auf dem Vormarsch Die Aufstieg der koreanischen Küche in Europa wird durch ihre Reputation getrieben, Gesundheitsvorteile mit reichen Aromen zu kombinieren. Mit großen Einzelhandelsketten wie Carrefour und Monoprix, die nun koreanische Produkte führen, bietet das Pavillon auf der SIAL Paris eine großartige Gelegenheit, diese wachsenden kulinarischen Trend zu erkunden. Die Besucher werden direkt mit den Produzenten interagieren können, die Produkte probieren und wertvolle Geschäftsverbindungen aufbauen. Die Position der koreanischen Küche als gesunde und nachhaltige Option stimmt mit dem wachsenden Interesse an veganen und pflanzlichen Diäten in Europa überein. Mehr als nur eine Mode für Kimchi, hat die Vielseitigkeit der koreanischen Küche von europäischen Köchen angenommen, was ihre Popularität weiter gesteigert hat. Die wahre Vielfalt der koreanischen Produkte Frau Nam Sang Hui, Direktorin des aT Center Paris, kommentierte: "Wir freuen uns, die wahre Vielfalt koreanischer Produkte auf der SIAL Paris 2024 zu zeigen. Unser Ziel ist es, diejenigen anzusprechen, die auf der Suche nach innovativen, gesundheitsbewussten Lebensmitteln sind, und der Pavillon ist der perfekte Ort, um die neuesten Trends der koreanischen Küche zu entdecken." Anlässlich ihres 60-jährigen Jubiläums dieses Jahres bringt die weltweit führende Ausstellung für Lebensmittel Innovation SIAL Paris die brillantesten Köpfe und Innovatoren der Lebensmittelindustrie aus Frankreich und dem Ausland zusammen. Mit 285.000 Besuchern erwartet aus 200 Ländern, wobei 70% international sind, steht SIAL Paris 2024 als ein wichtiges Ereignis für koreanische Unternehmen hervor, um ihre Produkte einem breiteren Publikum zu präsentieren. Kontakt: aT Center Paris paris@at.or.kr

