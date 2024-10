München (ots) -GSK Stockmann hat sich das Ziel gesetzt, als innovative Kanzlei die digitale Transformation voranzutreiben und ihren Mandanten wegweisende, zukunftsorientierte Lösungen anzubieten. Aus diesem Grunde geht GSK Stockmann nun eine Technologiepartnerschaft mit der neoshare AG ein.neoshare mit Hauptsitz in München ist eines der führenden Unternehmen für Digitalisierung im Bereich der Immobilien- und Finanzwirtschaft. Das Unternehmen bietet unter anderem mit der KI-gestützten Plattform "neoshare" eine End-to-End-Lösung, die als "Single Source of Truth" die Umsetzung und Verwaltung von Finanzierungsvorhaben und Transaktionen ermöglicht.GSK Stockmann begleitet die weitere Entwicklung der Plattform mit umfassender fachspezifischer Rechtsexpertise rund um Immobilien und Finanzierung und unterstützt neoshare, Kunden und Mandanten als erfahrener Rechtsberater.Dr. Dirk Brückner, Partner und Head of Real Estate bei GSK Stockmann, betont: "Unsere Technologiepartnerschaft mit neoshare vereint Fachkompetenz und zukunftsgerichtete Technologien. Damit schaffen wir die Grundlage für hocheffizienten Prozesse und mehr Sicherheit in der Überwachung und Umsetzung von Projekten."Dr. Alma Franke, Partnerin bei GSK Stockmann (Finanzierung), ergänzt: "Wir als Kanzlei freuen uns, zusammen mit neoshare die digitale Transformation aktiv mitzugestalten. Effiziente digitale Prozesse ermöglichen uns, mehr Zeit auf die wirklich relevanten Aspekte zu verwenden und gleichzeitig unseren Mandanten einen noch besseren Service zu bieten."Nico Singer, Founder & Co-CEO von neoshare: "Wir sind stolz, mit GSK Stockmann, einer der führenden Kanzleien im Real Estate-Bereich, eine so bedeutende Technologiepartnerschaft einzugehen. Diese Zusammenarbeit ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg, die digitale Transformation der Branche voranzutreiben. GSK Stockmann's umfassende Expertise bereichert die fachliche Weiterentwicklung unserer Plattform enorm und verstärkt unser Bestreben, das beste Angebot für unsere gemeinsamen Kunden zu schaffen."Jonas Hohmann, CTO und Mitgründer von neoshare: "Die Technologiepartnerschaft mit GSK Stockmann bringt uns einen großen fachlichen Mehrwert für die Weiterentwicklung unserer KI-gestützten Anwendungen. Durch die umfassende Praxiserfahrung von GSK Stockmann im Real Estate- und Finanzierungsbereich sowie unsere Vision von "Real Estate 4.0" können wir unsere AI-First-Strategie entscheidend vorantreiben. So optimieren wir unsere Plattform kontinuierlich, um noch effizientere und intelligentere Lösungen für unsere Kunden zu bieten."Über neoshareDie neoshare AG, als "AI-First Company", versteht sich als Wegbereiterin der digitalen Transformation in der B2B-Finanzierungslandschaft und nimmt als führende KI-gestützte Plattform eine einzigartige Schnittstelle zwischen der Immobilien- und Finanzwirtschaft ein. Mit einem hochqualifizierten Team von über 130 Mitarbeitenden bietet das Unternehmen die SaaS-Plattform "neoshare" als End-to- End-Lösung an. Damit werden nicht nur die Umsetzung und das Management von Finanzierungen hocheffizient gestaltet und digitalisiert, sondern dank eines ganzheitlichen Ansatzes auch Insellösungen ersetzt.Daneben unterstützt das Team der neoshare Real Estate GmbH seine Kunden bedarfsorientiert mit einer Reihe von technologiegestützten Dienstleistungen, darunter in den Bereichen Transaction, Debt & Structured Finance und Valuation.Die Nutzung von neoshare ermöglicht Immobilienunternehmen und Projektentwicklern eine "Single Source of Truth", enorme Effizienzgewinne sowie zusätzliche Sicherheit bei der Umsetzung von Finanzierungsvorhaben und Transaktionen.Für Finanzinstitute bedeutet die Einführung von neoshare eine Steigerung des Geschäftspotenzials, eine Erleichterung der Risikodiversifikation und eine umfassende Optimierung der operativen Prozesse durch Digitalisierung, Teilautomatisierung und intelligentes Datenmanagement, sowohl intern als auch in der Kooperation mit externen Partnern und Kunden.Mehr Informationen unter: www.neoshare.deÜber GSK StockmannGSK Stockmann ist eine führende unabhängige europäische Wirtschaftskanzlei. Über GSK StockmannGSK Stockmann ist eine führende unabhängige europäische Wirtschaftskanzlei. Über 250 Rechtsanwälte und Steuerberater beraten an den Standorten Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Heidelberg, München, Luxemburg und London deutsche und internationale Mandanten. Wenn es um Immobilienrecht und Finanzdienstleistungen geht, zählt GSK Stockmann zu den ersten Adressen. Darüber hinaus verfügen wir über umfassende Expertise in den Sektoren Fonds, Kapitalmarkt, Öffentlicher Sektor, Mobility, Energiewirtschaft und Healthcare. Bei internationalen Transaktionen und Projekten arbeitet GSK Stockmann eng mit ausgewählten namhaften Kanzleien im Ausland zusammen. Für Beratung mit wirtschaftlichem Fokus und unternehmerischer Weitsicht. Dafür steht: Your perspective.