LTL Multifamily II B.V. ("LTL Multifamily II" oder "der Emittent"), ein in den USA ansässiger Spezialist für Immobilieninvestitionen, wird ab dem 7. Oktober 2024 eine Reihe von Treffen mit festverzinslichen Anlegern in Wien, Zürich, London, Hongkong und Singapur mit qualifizierten Anlegern ("qualifizierte Anleger") abhalten.

Ein Angebot der auf USD lautenden Reg S-Festzinsanleihen (die "Anleihen") mit einer festgelegten Stückelung von jeweils 200.000 USD (das "Angebot") wird folgen, vorbehaltlich der Marktbedingungen und des Anlegerinteresses. Die Anleihen werden voraussichtlich nicht bewertet. Der Emittent beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot zur Finanzierung seiner Klasse-A-Kern-US-Mehrfamilienhäuser (Wohnungen) zu verwenden. Es gilt die FCA/ICMA-Stabilisierung.

Forrest Corral, Chief Investment Officer bei LTL Multifamily II, kommentierte:

"Dieses Angebot zeigt unser Vertrauen in die aktuellen Marktbedingungen und unsere Fähigkeit, der Investmentgemeinschaft attraktive Möglichkeiten zu bieten.

Wir sehen eine langfristige Nachfrage nach Mietwohnungen in den USA, die durch den chronischen Wohnungsmangel aufgrund hoher Kosten und regulatorischer Herausforderungen für Bauherren sowie durch die anhaltende Nachfrage durch die Haushaltsgründungen der Millennials und der Generation Z angetrieben wird. Da wir am Anfang eines neuen Immobilienzyklus stehen, ist dies der beste Zeitpunkt seit zehn Jahren, um in Mehrfamilienhäuser zu investieren.

Unser Team bei LTL hat seit 2010 erfolgreich Vermögenswerte im Wert von über 3,6 Milliarden US-Dollar erworben und verwaltet und verfügt über die nötige Erfahrung, um diese Chance für Investoren zu nutzen. Wir freuen uns, heute unsere Roadshow zu starten, und wir freuen uns darauf, unsere nicht-US-amerikanischen Investoren willkommen zu heißen, während wir weiterhin unsere ehrgeizigen Ziele für den US-Mehrfamilienmarkt erreichen."

Die vollstständige Version der Pressemitteilung ist verfügbar unter: https://ltlfund.com/press/

Weitere Informationen zu LTL Multifamily II, B.V. und LTL Multifamily II, LLC finden Sie unter www.ltlfund.com

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG IN ODER NACH KANADA, JAPAN ODER DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER FÜR RECHNUNG ODER ZUGUNSTEN VON US-PERSONEN ODER IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE

