New York und München (ots/PRNewswire) -Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) ("Newmark"), ein führender Berater und Dienstleister im Bereich Gewerbeimmobilien für große institutionelle Investoren, globale Unternehmen und andere Eigentümer und Nutzer, gibt bekannt, dass der angesehene Branchenführer Marcus Lütgering sich dem Unternehmen angeschlossen hat, um den Ausbau des deutschen Geschäfts zu leiten und die globale Strategie des Unternehmens fortzusetzen, hochkarätige Fachkräfte in nahezu allen Branchen, Anlageklassen und Schlüsselregionen einzustellen."Deutschland ist ein führendes globales Finanz- und Industriezentrum, in dem 50 der Forbes Global 200020241- Unternehmen ansässig sind, darunter Großbanken und andere Finanzinstitute, führende Hersteller und Technologieunternehmen sowie die Europäische Zentralbank. Unter der Leitung von Marcus bietet unser neues deutsches Flaggschiff enorme Möglichkeiten für Networking, Partnerschaften und Geschäftsausweitung, während wir uns zum Ziel gesetzt haben, die wirtschaftliche Stärke und die Investitionsmöglichkeiten des Landes zu nutzen", sagte Barry Gosin, Geschäftsführer. "Wir gehen davon aus, dass wir in nahezu allen größeren Städten Deutschlands vertreten sein werden und den Erfolg unserer globalen Plattform auf das ganze Land ausdehnen werden, indem wir unsere führende Position in der Beratung von Nutzern und Investoren nutzen."Lütgering, mit Sitz in München, wird das Maklergeschäft von Newmark in Deutschland leiten, einschließlich Rekrutierung, strategischer Ausrichtung, Geschäftsentwicklung und Kundenbetreuung. Lütgering wechselt zu Newmark, nachdem er sich einen renommierten Ruf erarbeitet hat, als er als Leiter des Münchner Büros die deutschen Büroinvestitionen von JLL leitete. Er war eine führende Stimme in der EMEA-Geschäftsleitung und auch Mitglied des Strategieausschusses der Firma für Deutschland. Lütgering arbeitete zuvor bei der HIH GmbH und als Berater für eine bekannte Familie in München mit starker Präsenz in den USA. Im Laufe seiner Karriere war Lütgering an einigen der bekanntesten Verkäufe Deutschlands beteiligt und schloss mehr als 450 Transaktionen im Gesamtwert von 36,8 Milliarden Euro ab."Wir freuen uns sehr, Marcus als Leiter unserer strategischen Expansion in Deutschland begrüßen zu dürfen. Dies ist ein bedeutender Meilenstein in unserer globalen Zusammenarbeit in den Bereichen Beteiligungsverkauf, Fremdkapital und strukturierte Finanzierung, Dienstleistungen für Nutzer und anderen Schlüsselbereichen", sagte Michael Lehrman, Vorstandsvorsitzender von Newmark im Vereinigten Königreich. "Diese Erweiterung bietet unseren Teams in Großbritannien und Frankreich eine einzigartige Gelegenheit, die Kundenbeziehungen in Deutschland zu stärken und auszubauen, indem wir unsere Top-Talente in Europa und Nordamerika zusammenbringen, um unser Serviceangebot zu verbessern und unsere Position auf dem Markt zu festigen."Newmark ist das am schnellsten wachsende Unternehmen für gewerbliche Immobiliendienstleistungen seit 20112. Das Unternehmen, das von MSCI als drittgrößtes Unternehmen im Bereich Beteiligungsverkäufe in den USA und von Commercial Property Executive als zweitgrößtes Unternehmen im Bereich der US-Fremdkapitalbeschaffung für 2023 eingestuft wird, hat seinen Marktanteil bei der Fremdkapitalbeschaffung seit 2015 fast vervierfacht und seinen Marktanteil bei Beteiligungsverkäufen mehr als verdoppelt3.Newmark ist seit einiger Zeit in wichtigen Städten der EMEA-Region (einschließlich Großbritannien) aktiv und baut seine Präsenz in Deutschland und ganz Europa aus. In weniger als drei Jahren hat das Unternehmen eine regionale Belegschaft von etwa 1.000 Fachleuten aufgebaut und in den zwölf Monaten bis zum 30. Juni 2024 mit seinen EMEA-Aktivitäten einen Jahresumsatz von etwa 300 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. 13,4 % des Umsatzes von Newmark im gleichen Zeitraum wurden durch die Geschäfte des Unternehmens außerhalb der USA generiert, gegenüber weniger als 5 % im Jahr 2021, was hauptsächlich auf Akquisitionen im Bereich Makler-, Verkaufs- und Leasingberatung sowie strategische Neueinstellungen im gesamten Vereinigten Königreich zurückzuführen ist. Vor kurzem hat das Unternehmen sein Hauptbüro in Paris, Frankreich, eröffnet. Seit der Eröffnung im März hat das französische Team 35 führende Fachleute aus der Branche für Gewerbeimmobilien willkommen geheißen und erwartet weiteres Wachstum. Der formelle Eintritt von Newmark in München baut auf den bestehenden Geschäftsaktivitäten der Kanzlei auf, die Transaktionen und Beratungsleistungen in Großstädten wie Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt am Main, Herzogenaurach, Köln, München und Münster umfassen."Newmark ist unübertroffen in seinem Engagement, Kunden einen erstklassigen Service zu bieten und die besten Talente der Branche einzustellen und zu fördern", so Lütgering. "Ich fühle mich unglaublich geehrt, die Expansion von Newmark in Deutschland leiten zu dürfen. Diese Gelegenheit stellt einen wichtigen Meilenstein dar, sowohl für Newmark als auch für mich persönlich. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung in der Branche zu nutzen, um Wachstum, Innovation und außergewöhnlichen Kundenservice in einem der dynamischsten Märkte Europas voranzutreiben und gleichzeitig zum globalen Erfolg von Newmark beizutragen.""Wir haben uns verpflichtet, eine Plattform zu bieten, die unsere Fachkräfte anzieht, befähigt und dazu ermutigt, sich selbst zu übertreffen, während wir gleichzeitig unsere Mission, die talentiertesten und innovativsten Menschen auf der ganzen Welt zusammenzubringen, konsequent verfolgen", fügte Gosin hinzu.Als Europas größte Volkswirtschaft, die sich durch Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen Schwankungen auszeichnet, spielt der deutsche Markt eine entscheidende Rolle für das gesamte europäische Gewerbeimmobilienumfeld. Als bedeutendes Industrie- und Logistikzentrum, in dem Städte wie Frankfurt und Berlin die Nachfrage nach Büro-, Unternehmens- und Technologieräumen ankurbeln, zieht Deutschland erhebliche internationale Investitionen an und war in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2024 und in den Kalenderjahren 2023 und 2022 der zweitgrößte Markt für gewerbliche Immobilientransaktionen in Europa (nach dem Vereinigten Königreich) und im Jahr 2021 der größte4. Die führende Rolle Deutschlands in den Bereichen Nachhaltigkeit und grünes Bauen macht den Markt noch attraktiver und zu einem wichtigen Fokus für langfristiges Immobilienwachstum und -entwicklung.Informationen zu Newmark Die Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ("Newmark") ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Gewerbeimmobilien, das jede Phase des Immobilienlebenszyklus nahtlos abdeckt. Das umfassende Angebot an Dienstleistungen und Produkten von Newmark ist einzigartig auf jeden Kunden zugeschnitten, von Eigentümern bis zu Nutzern, von Investoren bis zu Gründern, von Start-ups bis zu Blue-Chip-Unternehmen. Durch die Kombination der globalen Reichweite der Plattform mit Marktinformationen in etablierten und aufstrebenden Immobilienmärkten bietet Newmark seinen Kunden aus allen Branchen einen hervorragenden Service. Im Jahr, das am 31. Dezember 2023 endete, erwirtschaftete Newmark einen Umsatz von etwa 2,5 Milliarden US-Dollar. Zum 30. Juni 2024 sind die unternehmenseigenen Büros von Newmark zusammen mit ihren Geschäftspartnern in etwa 170 Büros mit 7.800 Mitarbeitern weltweit tätig. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie nmrk.com oder folgen Sie @newmark.Diskussion von zukunftsgerichteten Aussagen über Newmark Aussagen in diesem Dokument, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen", die Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Dazu gehören auch Aussagen über das Geschäft, die Ergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität und die Aussichten des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können und dem Risiko unterliegen, dass die tatsächlichen Auswirkungen möglicherweise erheblich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen können. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Newmark keine Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen. Eine Erörterung zusätzlicher Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, finden Sie in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen von Newmark, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die in diesen Unterlagen dargelegten Risikofaktoren und den besonderen Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen sowie etwaige Aktualisierungen dieser Risikofaktoren und des besonderen Hinweises zu zukunftsgerichteten Informationen, die in nachfolgenden Berichten auf Formular 10-K, Formular 10-Q oder Formular 8-K enthalten sind.1 Forbes The Global 2000 2024 veröffentlicht am 6. Juni 2024 Link.2 Die Einnahmen von Newmark im Jahr 2011 basieren auf den ungeprüften Einnahmen von Newmark & Company Real Estate, Inc. für das gesamte Jahr 2011. Die Vergleichsunternehmen, die in den Durchschnittswerten für 2011-2023 enthalten sind, sind die US-amerikanischen Börsenkürzel CBRE, CIGI, JLL, MMI und WD (in USD) und das britische Börsenkürzel SVS (in GBP). Darüber hinaus hat das US-amerikanische Unternehmen mit dem Börsenkürzel CWK keine Umsätze für Zeiträume vor 2015 gemeldet und wird daher ausgeschlossen.3 Der Marktanteil bei den Investmentverkäufen wird berechnet, indem das Newmark-Volumen in den USA durch das MSCI-Volumen bei den Investmentverkäufen in den USA für die relevanten Daten geteilt wird. Der Marktanteil bei der Vergabe von Hypothekenkrediten umfasst das Volumen der von Newmark vermittelten Hypothekenkredite, die nicht von Newmark stammen, sowie das Volumen der von GSE/FHA vergebenen Kredite. Der Marktanteil von Newmark am Hypothekenmarkt entspricht dem Quotienten aus diesen Volumina und den Volumina der Hypothekenvergabe für Gewerbeimmobilien/Mehrfamilienhäuser der Mortgage Banker's Association. Der Zeitrahmen für diese Daten zum US-Marktanteil vergleicht das Jahr 2015 mit den letzten zwölf Monaten, die am 30. Juli 2024 endeten. Die Marktanteilsdaten beziehen sich nur auf die Vereinigten Staaten.4 Laut MSCI Real Assets (früher bekannt als Real Capital Analytics oder "RCA")Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2523171/Newmark_Group_Marcus_Lutgering.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1057994/Newmark_Group_Logo_v1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/newmark-baut-prasenz-in-deutschland-aus-und-ernennt-den-top-branchenfuhrer-marcus-lutgering-zum-landerchef-um-wachstum-und-strategie-voranzutreiben-302268321.htmlPressekontakt:Deb Bergman,t 303-260-4307,deb.bergman@nmrk.comOriginal-Content von: Newmark Group, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176599/5880144