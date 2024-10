Washington (ots/PRNewswire) -Michael Müller wird für die Entwicklung der weltweit leistungsstärksten ultraschnellen Faserlaser ausgezeichnet- Die neue Auszeichnung hebt die Fortschritte von Nachwuchswissenschaftlern im Bereich Faserlaser hervor und ist mit 20.000 US-Dollar dotiert.- Müller wird für seine bahnbrechenden Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der ultraschnellen Faserlaser ausgezeichnet, mit denen er Rekordleistungen erzielt und innovative Techniken entwickelt hat, die ein großes Potenzial für die Nanotechnologie, die biomedizinische Forschung und die Umweltüberwachung habenDie Optica Foundation gab heute bekannt, dass Michael Müller der erste Empfänger des Valentin-Gapontsev-Preises für Innovationen im Bereich Faserlaser ist. Müller wird für die Entwicklung bahnbrechender Hochleistungslaser ausgezeichnet, die intensive Lichtblitze in extrem schneller Folge abgeben. Die Bereitstellung von Laserlicht mit hoher Durchschnittsleistung wird wichtige Herausforderungen in der Medizin, der Nanotechnologie und der Umweltsensorik bewältigen. Er erhält einen Preis in Höhe von 20.000 US-Dollar, um seine Forschung weiterzuentwickeln.Müller hat seine bahnbrechende Arbeit zusammen mit seinen Teammitgliedern während seiner Doktorandenzeit am Institut für Angewandte Physik der Friedrich-Schiller-Universität in Jena erstellt. Dort entwickelte er die leistungsstärksten ultraschnellen Faserlaser der Welt, die eine durchschnittliche Leistung von 10,4 kW erreichen - fünfmal mehr als die Rekordvorführungen aller anderen ultraschnellen Lasertechnologien. Darüber hinaus berichtet Müller, dass theoretische Untersuchungen darauf hindeuten, dass die Technologie auf über 100 kW Durchschnittsleistung skaliert werden kann, was einen möglichen Weg zur bodengestützten Beseitigung von Orbitaltrümmern eröffnet, die eine große Herausforderung für die Menschheit darstellt."Michaels Errungenschaft eines ultraschnellen Faserlasers mit einer durchschnittlichen Leistung von 10,4 kW beweist seine herausragenden experimentellen Fähigkeiten und sein tiefes Wissen auf diesem Gebiet", sagte Thomas Schreiber, Vorsitzender des Gapontsev-Preis-Auswahlkomitees 2024. "Seine Arbeit hat den Stand der Technik neu definiert und ist nach wie vor rekordverdächtig für alle ultraschnellen Lasersysteme. Es ist mir eine Freude, seine wichtigen Beiträge zu diesem Bereich zu würdigen."Darüber hinaus versprechen Müllers Innovationen in der Pulskompression und der Laserstabilisierung bedeutende Fortschritte in der Nanotechnologie, der biomedizinischen Forschung und der Umweltüberwachung. Er plant, den Preis zu nutzen, um diese Arbeit zu unterstützen und seine Bemühungen um Offset-stabilisierte Laser mit Trägerhülle zu erweitern. Müller glaubt, dass diese Laser ideale Anwendungen sein könnten, einschließlich der Erzeugung weicher, harmonischer Röntgenstrahlung oder Präzisionsspektroskopie im Bereich des molekularen Fingerabdrucks. Diese Entwicklung kann zu bedeutenden Fortschritten in der Nanotechnologie (bessere Auflösung bei der Bildgebung mit weicher Röntgenbeugung), der biomedizinischen Forschung (Atemluftdetektion) und der Umweltüberwachung (PFAS, Explosivstoffe, Abgase) führen."Es besteht kein Zweifel, dass Michaels Forschung die Grenzen der ultraschnellen Lasertechnologien weiter verschieben wird", sagte Igor Samartsev, Mitglied des Gapontsev-Preis-Auswahlkomitees. "Wir hätten keinen besseren Kandidaten für den Eröffnungspreis auswählen können und freuen uns darauf, zu sehen, wie sich seine Arbeit entwickelt."Müller setzt nun seine Forschungstätigkeit an der Ruhr-Universität in Bochum fort. Er ist auch Mitbegründer des Start-ups RayVen, das die Kommerzialisierung der entwickelten Lasertechnologien zum Ziel hat.Der Gapontsev-Preis für Innovationen im Bereich der Faserlaser wurde zu Ehren der bahnbrechenden Arbeit von Valentin Gapontsev ins Leben gerufen und fördert aufstrebende Forscher, die sich für die Weiterentwicklung der Faserlasertechnologie engagieren. Durch die Förderung von Nachwuchstalenten wird das Potenzial für bahnbrechende Innovationen und praktische Anwendungen gefördert. In Anerkennung der entscheidenden Rolle innovativer Forschung unterstreicht der Preis, wie wichtig es ist, im Einklang mit Gapontsevs Vision des technologischen Fortschritts die Grenzen des Faserlasers zu erweitern.Der Gapontsev-Preis für Innovationen bei Faserlasern wird von der VPG Foundation gestiftet. 