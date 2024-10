Hamburg (ots) -Sopra Steria, ein führender Akteur in der europäischen Tech-Branche, hat den EU-Pakt für Künstliche Intelligenz unterzeichnet. Mit dem Beitritt zu dieser Initiative der Europäischen Kommission bekräftigt das Unternehmen sein Engagement für die Entwicklung einer ethischen, souveränen und verantwortungsvollen KI.Sopra Steria unterstreicht mit der Unterzeichnung des Paktes seine aktive Förderung technologischer Innovationen und die Sicherstellung der ethischen Nutzung von KI im Einklang mit dem kürzlich in Kraft getretenen europäischen KI-Gesetz. Das Gesetz ist seit dem 1. August 2024 in Kraft. Es schafft einen Rahmen für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Europa, insbesondere in Hochrisikobereichen, um die Sicherheit und die Rechte der Bürgerinnen und Bürger zu schützen.Mit seiner Unterschrift verpflichtet sich Sopra Steria dazu,- eine KI-Governance-Strategie zu definieren,- Systeme, die als "hochriskant" eingestuft werden könnten, zu erfassen,- seine Mitarbeitenden und weitere Stakeholder zu sensibilisieren."KI hat das Potenzial, geopolitische und wirtschaftliche Entwicklungen weltweit zu beeinflussen. Das KI-Gesetz und jetzt der KI-Pakt sind deshalb wichtige europäische Initiativen, um klare Leitlinien und festzulegen und eine vertrauenswürdige und verantwortungsvolle KI zu fördern. Wir sind stolz darauf, eines der ersten Unternehmen zu sein, das sich dazu verpflichtet. Als einer der wichtigsten KI-Player in Europa machen wir Ethik, die Vermeidung von Vorurteilen und die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks von KI-Modellen zu unseren Prioritäten", sagt Yves Nicolas, Direktor des KI-Programms der Sopra Steria Gruppe.Ein internes Programm mit einer europäischen DimensionDie Verpflichtungen, die Sopra Steria mit der Unterzeichnung des KI-Pakts eingeht, passen perfekt zum KI-Programm des Tech-Players. Das vor einem Jahr gestartete Programm ist eine konzernweite interne Initiative. Sie zielt darauf ab, den Konzern tiefgreifend zu transformieren und gleichzeitig die Transformation seiner Kunden und Partner zu unterstützen.Sopra Steria beschäftigt mehr als 4.000 KI-Spezialisten, diese Zahl soll sich bis 2028 verdoppeln. Mit dieser Expertise unterstützt das Unternehmen öffentliche und private Organisationen bei der Einhaltung KI-bezogener Vorschriften und entwickelt und integriert Lösungen, die auf strategische Branchen zugeschnitten sind. Hierfür passt Sopra Steria seine Angebote an und baut die Kompetenzen im Unternehmen kontinuierlich aus.Sopra Steria positioniert sich als wichtiger Akteur auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz und hat sich zum Ziel gesetzt, ein führender europäischer Anbieter für souveräne, skalierbare und zuverlässige KI zu werden.Über Sopra SteriaSopra Steria ist ein führender Tech-Player in Europa mit 56.000 Mitarbeitern in fast 30 Ländern und mit anerkannter Expertise in den Geschäftsfeldern Consulting, Digital Services und Softwareentwicklung. Der Konzern unterstützt seine Kunden dabei, die digitale Transformation voranzutreiben und konkrete und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.Sopra Steria bietet umfassende End-to-End-Lösungen, die große Unternehmen und Behörden wettbewerbs- und leistungsfähiger machen - und zwar auf Grundlage tiefgehender Branchenexpertise, innovativer Technologien und eines kollaborativen Ansatzes. Das Unternehmen stellt die Menschen in den Mittelpunkt seines Handelns mit dem Ziel, digitale Technologien optimal zu nutzen und eine positive Zukunft für seine Kunden zu gestalten. 2023 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 5,8 Milliarden Euro.Die Sopra Steria Group (SOP) ist an der Euronext Paris (Compartment A) gelistet - ISIN: FR0000050809.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.soprasteria.com.Pressekontakt:Sopra Steria Deutschland:Nils RitterTel.: +49 (0) 151 40625911E-Mail: nils.ritter@soprasteria.comSopra Steria Group:Aurélien FlaugnattiTel:+33 6 30 84 75 81E-Mail: aurelien.flaugnatti@soprasteria.comOriginal-Content von: Sopra Steria SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50272/5880154