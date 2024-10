DJ HDE: Verbraucherstimmung setzt Abwärtstrend fort

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die inzwischen seit mehreren Monaten anhaltende Abwärtsbewegung der Verbraucherstimmung setzt sich auch im Oktober fort. Das zeigt das aktuelle Konsumbarometer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), wie der Verband mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat gab der Index von 96,93 Punkten auf 96,13 Zähler nach und ging damit laut den Angaben bereits den vierten Monat in Folge zurück. In den letzten Monaten des Jahres werde ein vom privaten Konsum ausgehender Wachstumsimpuls daher voraussichtlich ausbleiben, prognostizierte der Verband.

Da die Anschaffungsneigung der Verbraucher im Vergleich zum Vormonat steige, sei in den kommenden Wochen und Monaten mit einer minimalen Konsumausweitung zu rechnen. Gleichzeitig planten die Verbraucher allerdings auch, ihre Sparanstrengungen zu intensivieren. Ihre Konsumzurückhaltung sei somit weiterhin zu spüren. "Zwar dürfte der private Konsum in den bevorstehenden Wochen bis zur Vorweihnachtszeit nicht nachlassen, doch ein positiver Impuls für das gesamtwirtschaftliche Wachstum ist nicht zu erwarten", so der HDE.

Die zu Beginn des vierten Quartals schwachen gesamtwirtschaftlichen Aussichten und deutlich weniger optimistischen Konjunkturprognosen spiegelten sich auch im Ausblick der Verbraucher wider. Sie teilten den Pessimismus von Konjunkturexperten und Wirtschaft. Gegenüber dem Vormonat hätten sich ihre Konjunkturerwartungen verringert, sie seien damit pessimistischer als noch vor einem Jahr. Auch auf die weitere Entwicklung des eigenen Einkommens blickten die Verbraucher wenig optimistisch, hier sänken die Erwartungen ebenfalls. Mit einer konjunkturellen Erholung sei in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen. Vielmehr werde ein weiteres Jahr mit Rückgang des Bruttoinlandsproduktes wahrscheinlicher.

