Linz (www.anleihencheck.de) - Der aktuelle EUR/USD Aufwärtstrend zeigte bei Werten um 1,1210 einen markanten Widerstand, an dem die EUR/USD Bewegung schon zweimal gescheitert ist, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die daraus entstandene umgekehrte W-Formation hätte bei der 1,10er Marke eine starke Unterstützungslinie gefunden, die am Freitag aufgrund des außergewöhnlich guten Arbeitsmarktberichts gebrochen worden wäre. Sollte der EUR/USD-Kurs anhaltende Werte unter 1,0950 zeigen, wäre der Aufwärtstrend in Gefahr. ...

