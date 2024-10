Mainz (ots) -Am Sonntag, 13. Oktober 2024, wird im Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt der OPUS KLASSIK verliehen, die begehrte Auszeichnung für außerordentliche Leistungen im Bereich der klassischen Musik. Désirée Nosbusch führt in diesem Jahr erneut durch das Programm - unterstützt von "heute-show"-Reporter Fabian Köster. Das ZDF überträgt die Gala mit internationalen Gästen, zu denen unter anderen Lang Lang und Anna Lapwood gehören, live zeitversetzt ab 22.15 Uhr. In der ZDFmediathek ist die Sendung ab Montag, 14. Oktober 2024, 10.00 Uhr, abrufbar.Verliehen wird der OPUS KLASSIK 2024 in insgesamt 27 Kategorien. Als "Sängerin des Jahres" steht die österreichische Sopranistin Anna Prohaska auf der Bühne, Bariton Konstantin Krimmel erhält den OPUS KLASSIK als "Sänger des Jahres".Als "Nachwuchskünstler des Jahres" treten der 27-jährige Pianist Bruce Liu aus Kanada, die 22-jährige Violinistin María Dueñas aus Spanien und die 30-jährige Cellistin Anastasia Kobekina aus Russland auf. Der 24-jährige Gitarrenvirtuose Marcin, der mit seinem außergewöhnlichen Mix aus perkussivem Fingerstyle und Flamenco-Technik auch schon bei "America's Got Talent" für Aufsehen sorgte, ist Gewinner der Kategorie "Videoclip des Jahres" und ebenfalls auf der Bühne zu erleben. Franziska Fleischanderl, die den OPUS KLASSIK für die "Konzerteinspielung des Jahres" erhält, wird den Abend mit ihrem historischen Zupfinstrument Salterio bereichern.In der Kategorie "Instrumentalist des Jahres" werden der Cellist Gautier Capuçon und der Pianist Lang Lang gewürdigt, der im Rahmen der Gala gemeinsam mit seiner Frau und Kollegin Gina Alice auftritt. Ein weiterer Höhepunkt verspricht die Darbietung der Organistin Anna Lapwood zu werden, die in der Kategorie "Solistische Einspielung" geehrt wird und als "Taylor Swift der klassischen Musik" gilt. Zusätzlich zu den Liveauftritten werden weitere Preisträger in Video-Einspielern während der Sendung vorgestellt, darunter die Sopranistin Gundula Janowitz, die eine Auszeichnung für ihr Lebenswerk erhält. Den festlichen Abend im Konzerthaus Berlin begleitet das Konzerthausorchester unter der Leitung von Kevin John Edusei.Reporter und Comedian Fabian Köster wirft einen Blick hinter die Kulissen der Klassikwelt, indem er im Vorfeld einige der prämierten Künstlerinnen und Künstler besucht.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Britta Schröder und Katharina Rudolph, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter Schroeder.B@zdf.de und Rudolph.K@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/opusklassik) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Aktuelle Fotos stehen ab Montag, 14. Oktober 2024, zur Verfügung.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5880194