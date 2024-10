München (ots) -Tätigkeitsbericht 2023/24 der Bayerischen Landesärztekammer (BLÄK)Mit dem aktuellen Tätigkeitsbericht (TB) 2023/24 legt die BLÄK Rechenschaft über ihre Tätigkeiten für den Zeitraum vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024 ab. BLÄK-Präsident Dr. Gerald Quitterer erklärt dazu: "Die BLÄK steht vor der Herausforderung, ihre Strukturen und Prozesse auf die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen anzupassen. In Zeiten des digitalen Wandels sowie Fachkräftemangels gilt es sich weiter zukunftsfähig und den Aufgaben entsprechend aufzustellen, um die hoheitlichen Pflichten zu erfüllen. Mit unserer Strategie "BLÄK 2028: Fit für die Zukunft" haben wir im Tätigkeitszeitraum einen klaren Fahrplan entwickelt, um uns den Herausforderungen der kommenden Jahre zu stellen. Wir gehen weg vom Papier, wir digitalisieren unsere Arbeitsprozesse und stellen effiziente Strukturen in der Organisation sicher - gerade im so wichtigen Bereich der ärztlichen Fort- und Weiterbildung. So wird die BLÄK ihre Mitglieder künftig schneller und bedarfsgerechter unterstützen und die Servicequalität sowie Transparenz verbessern können. Außerdem stärken wir unsere politische Interessenvertretung und wollen uns im umkämpften Arbeitsmarkt München zu einem noch attraktiveren Arbeitgeber weiterentwickeln."Als erste Schritte habe die BLÄK in der Gutachterstelle für Arzthaftungsfragen ein elektronisches Antragsverfahren eingeführt, ein neues digitales Gremienportal eingerichtet und Projektmanagementstrukturen sowie ein Führungsleitbild etabliert. Geplant sei zudem ein Relaunch der Webseiten, des Mitgliederportals und der Stammdatenverwaltung der Kammer, eine Modernisierung der gesamten IT-Infrastruktur und ein aktiverer Dialog mit der Politik.Ärztliche Fort- und WeiterbildungIm Bereich der ärztlichen Fort- und Weiterbildung hat die BLÄK ihren Video-Content stark ausgebaut. Zahlreiche Tutorials zur neuen Weiterbildungsordnung sowie Video-Fortbildungen stehen nun "on demand" zur Verfügung. Im Jahr 2023 gingen bei der BLÄK 4.209 Anträge auf Anerkennung einer Qualifikation nach der Weiterbildungsordnung (WBO) ein - etwa einer Facharzt- Schwerpunkt-, oder einer Zusatzbezeichnung. Insgesamt hat die BLÄK im Tätigkeitszeitraum 81.762 Fortbildungsveranstaltungen anerkannt (Vorjahreszeitraum: 77.606).Gutachterstelle für ArzthaftungsfragenIm Rahmen der Strategie "BLÄK 2028" wurde in der Gutachterstelle ein elektronisches Antragsverfahren eingeführt. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die sich an die Gutachterstelle wandten, um eine nach ihrer Meinung fehlerhaft durchgeführte ärztliche Behandlung begutachten zu lassen, stieg auf 1.114 (Vorjahreszeitraum: 932). Nach Rückgängen während der vergangenen Jahre liegt die Zahl der eingereichten Verfahrensanträge damit wieder auf einem ähnlichen Niveau wie vor der Pandemie.Berufsordnung und RechtsfragenDie Stärkung des Datenschutzes bei der BLÄK und die Einführung des besonderen elektronischen Behördenpostfachs für die Kommunikation mit Gerichten und Gerichtsvollziehern waren einige der Schwerpunkte des Referats Recht. Insgesamt sind im Berichtszeitraum rund 4.960 juristische Anfragen zur Berufsordnung bei der Kammer eingegangen (Vorjahreszeitraum: 4.940).SonstigesIm Berichtszeitraum wurden von der BLÄK 2.383 Fachsprachenprüfungen bei ausländischen Ärztinnen und Ärzten durchgeführt (Vorjahreszeitraum: 1.826). Im laufenden Jahr 2024 hat sich die Zahl der Neuanmeldungen zur Fachsprachenprüfung fast verdoppelt. Um die stark steigenden Teilnehmerzahlen zu bewältigen, wurden die Prüfungskapazitäten weiter ausgebaut. Die meisten der ausländischen Ärzte, die bei der BLÄK eine Fachsprachenprüfung ablegen, kommen aktuell aus Syrien, gefolgt von Aserbaidschan und der Türkei.Im Referat Medizinische Assistenzberufe waren Ende 2023 9.244 Ausbildungsverhältnisse registriert (Ende 2022: 8.884).Der Tätigkeitsbericht kann unter www.blaek.de/ueber-uns/taetigkeitsberichte heruntergeladen oder unter www.bayerisches-ärzteblatt.de (http://www.xn--bayerisches-rzteblatt-h2b.de) => Archiv als E-Paper gelesen werden.Pressekontakt:Bayerische LandesärztekammerReferatsleiterin Kommunikation, Politik, MarketingDagmar NedbalMühlbaurstraße 1681677 MünchenTelefon: 089 4147-268E-Mail: presse@blaek.dewww.blaek.deOriginal-Content von: Bayerische Landesärztekammer (BLÄK), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55210/5880236