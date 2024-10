Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Anleihe

GZO AG: Gläubigergruppe erhält breite Unterstützung für ihre Vorschläge zur Rettung des Spitals Wetzikon vor dem Konkurs



07.10.2024 / 11:30 CET/CEST





Medienmitteilung Gläubigergruppe erhält breite Unterstützung für ihre Vorschläge zur Rettung des Spitals Wetzikon vor dem Konkurs Wetzikon, 7. Oktober 2024 - Eine von der Clearway Capital GmbH angeführte Gläubigergruppe ("die Gläubigergruppe"), die 6.56% des Gesamtnennwerts der sich im Verzug befindenden Anleihe GZO AG 1.875% Juni 2024 (ISIN CH0240109618) hält, hat starke Anzeichen dafür erhalten, dass ihr Vorschlag, die Laufzeit der Anleihe der GZO AG in Höhe von CHF 170 Millionen zu verlängern, von anderen Anleihegläubigern unterstützt wird. In den vergangenen zwei Monaten hat die Gläubigergruppe Gespräche mit der Mehrheit der Anleihegläubiger geführt, darunter Pensionskassen, Versicherungen, Gesundheitsorganisationen, Banken und viele Privatanleger. Rund 80 Prozent der Anleihegläubiger wurden identifiziert und die grosse Mehrheit hat ihre Unterstützung zu den Anträgen der Gläubigergruppe signalisiert. Um ein erfolgreiches Resultat zu erzielen, ist es für alle Anleihegläubiger von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass ihre Depotbanken die Abstimmungsanweisungen korrekt erteilt haben oder dass sie, falls sie persönlich an der Versammlung teilnehmen, im Besitz der erforderlichen Unterlagen sind. "Wir haben festgestellt, dass viele Anleihegläubiger unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie das Spital versucht, seine derzeitige Situation zu überwinden. Deshalb sind wir zuversichtlich, dass wir bei der kommenden Versammlung die erforderlichen Stimmen erhalten werden", sagte Gianluca Ferrari, Gründer von Clearway Capital. Er fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr über die Signale der Unterstützung. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass alle Ihre Stimme abgeben. Jede Stimme zählt, deshalb bitten wir alle Anleihegläubiger, an der Versammlung teilzunehmen, entweder über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder persönlich." Anleihegläubiger - insbesondere Privatanleger - die Schwierigkeiten haben, über ihre Bank abzustimmen, oder die sich nicht sicher sind, wie sie dies tun sollen, werden von der Gläubigergruppe gebeten, sich direkt über die Website zu melden: www.gzo-bondholder.ch Für Rückfragen:

GZO Creditor Group

c/o Dynamics Group, Andreas Durisch

079 358 87 32

contact@gzo-bondholder.ch

www.gzo-bondholder.ch



