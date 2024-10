DJ PTA-Adhoc: CHANCEN eG: Delisting der Schuldverschreibung CHANCEN eG 3,0% 2019/2031

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg (pta/07.10.2024/11:30) - Der Vorstand der Chancen eG hat am heutigen Tag, den 07.10.2024 beschlossen den Handel ihrer Anleihe im Freiverkehr der Börse Frankfurt a.M. (Quotation Board) einzustellen und insoweit die Zulassung zum Handel ihrer Anleihe im Quotation Board zu widerrufen. Der Anleihe fehlt es an einer Liquidität, welche den weiteren Handel im Freiverkehr rechtfertigen würde. Mit Einstellung des Handels im Quotation Board ändern sich u.a. die Mitteilungs- und Informationspflichten der Chancen eG.

