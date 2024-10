DJ PTA-Adhoc: PORR AG: PORR AG beschließt Rückkaufprogramm zum Erwerb eigener Aktien - Maximales Volumen: 2 % des Grundkapitals; Maximale Aktienanzahl: 785.565 Stückaktien

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta/07.10.2024/11:30) - Der Vorstand der PORR AG ( "PORR" oder "Gesellschaft") hat heute beschlossen, auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der 144. ordentlichen Hauptversammlung vom 30. April 2024 voraussichtlich im Zeitraum vom 11. Oktober 2024 (einschließlich) bis voraussichtlich 30. Juni 2025 ein Aktienrückkaufprogramm zum zweckfreien Erwerb gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 AktG durchzuführen und dabei eigene Aktien der PORR AG im Ausmaß von maximal 785.565 Stück bzw bis zu 2 % des Grundkapitals der Gesellschaft zu einem Kurs zwischen EUR 1,00 und maximal 10 % über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börseschlusskurs der dem Rückerwerb vorhergehenden zehn Börsetage zu erwerben. Der dafür vorgesehene maximale Kapitalbedarf beträgt EUR 15 Mio.

Der Rückkauf soll ausschließlich über die Wiener Börse sowie über multilaterale Handelssysteme erfolgen und jedem gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 AktG zulässigen Zweck dienen. Der Rückkauf wird keine Auswirkungen auf die Börsezulassung der Aktien der PORR AG haben.

Die Einzelheiten zum Aktienrückkaufprogramm werden unter https://porr-group.com/investor-relations/porr-aktie/ corporate-actions/ veröffentlicht.

Mit der Durchführung des Aktienrückkaufs wurde ein Kreditinstitut beauftragt. Das Kreditinstitut hat seine Entscheidung über den Zeitpunkt des Erwerbs von Aktien der Gesellschaft unabhängig und unbeeinflusst von der PORR AG zu treffen und hat dabei die in Art 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 festgelegten Handelsbedingungen zu befolgen.

Details und Bedingungen des Aktienrückkaufprogramms:

1. Tag des Ermächtigungsbeschlusses Hauptversammlungsbeschluss nach § 65 Abs. 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs. 1a und Abs. der Hauptversammlung: 1b AktG der 144. ordentlichen Hauptversammlung vom 30. April 2024. 2. Tag und Art der Veröffentlichung Der Hauptversammlungsbeschluss wurde am 30. April 2024 gemäß § 119 Abs. 7 und des Hauptversammlungsbeschlusses: Abs. 9 BörseG 2018 iVm § 2 Veröffentlichungsverordnung 2018 über ein elektronisch betriebenes Informationsverbreitungssystem veröffentlicht. 3. Beginn und voraussichtliche Dauer Das Rückkaufprogramm beginnt am 11. Oktober 2024 (einschließlich) und dauert bis des Rückkaufprogramms: voraussichtlich 30. Juni 2025. 4. Aktiengattung: Das Rückkaufprogramm bezieht sich auf die auf Inhaber lautenden Stückaktien der PORR AG (ISIN AT0000609607). 5. Beabsichtigtes maximales Volumen Rückkauf von bis zu 785.565 Stück Aktien (entspricht bis zu rund 2 % des des Rückkaufs: Grundkapitals der Gesellschaft). Gemäß dem Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung sowie dem konkretisierenden Durchführungsbeschluss des Vorstands darf der beim Rückkauf zu 6. Höchster und niedrigster zu leistende Gegenwert je Aktie nicht niedriger als EUR 1,00 (Preisuntergrenze) leistender Gegenwert je Aktie: sowie nicht höher als maximal 10 % über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börseschlusskurs der dem Rückerwerb vorhergehenden zehn Börsetage sein. Der maximale Erwerbspreis für Aktien unter dem Aktienrückkaufprogramm beträgt insgesamt EUR 15 Mio. Der Rückkauf erfolgt ausschließlich über die Börse sowie über mulitlaterale 7. Art und Zweck des Rückkaufs: Handelssysteme (Multilateral Trading Facilities) und soll im Sinn des zweckfreien Erwerbs jedem gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 AktG zulässigen Zweck dienen. 8. Allfällige Auswirkungen des Rückkaufprogramms auf die Keine. Börsezulassung der Aktien der Gesellschaft: Im Rahmen der 143. Hauptversammlung der Gesellschaft am 28. April 2023 wurde ein Long Term Incentive Program (LTIP) für Mitglieder des Vorstands und andere Führungskräfte der Gesellschaft und ihrer direkten und indirekten Tochterunternehmen beschlossen. Das LTIP ist ein performanceorientiertes Aktien-Entlohnungsmodell, welches sich über eine dreijährige Laufzeit (Performancezeitraum) erstreckt und ein Eigeninvestment der Teilnehmer basierend 9. Anzahl und Aufteilung der auf einem jährlichen Einbehalt in Prozent der Bonus- und einzuräumenden oder bereits Prämienvereinbarungsauszahlungen in bar sowie für Vorstandsmitglieder mindestens eingeräumten Aktienoptionen auf 20.000 Stück Aktien bis Ende der Laufzeit erfordert. Die Vergütung erfolgt Arbeitnehmer, leitende Angestellte mittels Stammaktien (ausgegeben werden max. 500.000 Stück) nach dreijähriger und auf die einzelnen Organmitglieder Erfüllung der durch den Aufsichtsrat beschlossenen EBT-Konzernjahresziele für der Gesellschaft oder eines mit ihr 2023 bis 2025. Die jährliche Aktienzuteilung bemisst sich jeweils in Höhe von 25 verbundenen Unternehmens: % des in der individuellen Zielvereinbarung festgelegten Bonus-Basiswertes zu einem Basiskurs von EUR 13,67. Der Wert der anteilsbasierten Vergütung zum Zusagezeitpunkt beträgt EUR 13,44 pro erwarteter Aktie, was zu einem maximalen Wert des LTIP mit dreijähriger Laufzeit von TEUR 3.833 führt. Zum Stichtag 31. Dezember 2023 haben Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft Zuteilungsbeträge erworben, die insgesamt einer Aktienzuteilung von 18.288 Aktien der Gesellschaft entsprechen.

Die PORR AG weist gemäß § 5 Abs. 4 Veröffentlichungsverordnung 2018 ( "VVO") darauf hin, dass die gemäß § 7 VVO zu veröffentlichenden Details zu den durchgeführten Transaktionen im Rahmen dieses Rückkaufprogramms sowie die gemäß § 6 VVO zu veröffentlichenden allfälligen Änderungen des Rückkaufprogramms auf der Internetseite der PORR AG ( http:// www.porr-group.com ) unter der Rubrik "Investor Relations" ( https://porr-group.com/investor-relations/porr-aktie/ corporate-actions/ ) veröffentlicht werden.

