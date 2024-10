EQS-Media / 07.10.2024 / 12:00 CET/CEST

thyssenkrupp nucera erhält den HBJ Best Places to Work Award

Houston, 7. Oktober, 2024 - thyssenkrupp nucera, ein führender globaler Anbieter von Elektrolysetechnologien, ist durch das Houston Business Journal erstmals als einer der besten Arbeitgeber ausgezeichnet worden. Diese Auszeichnung in der Kategorie "Medium Company" unterstreicht das Engagement des Elektrolysespezialisten, ein erstklassiges Arbeitsumfeld zu schaffen. Das Houston Business Journal ehrt in seiner 18-jährigen Tradition die besten Arbeitsplätze basierend auf dem Feedback der Mitarbeiter zu Kultur, Ausrichtung und Engagement des Unternehmens. "Diese Auszeichnung ist besonders bedeutungsvoll, da sie die Meinung der Mitarbeiter reflektiert", sagte Sachin Nijhawan, CEO von thyssenkrupp nucera USA. "In der heutigen wettbewerbsintensiven Landschaft ist es entscheidend, dass Führungskräfte eine Kultur fördern, in der jede Stimme gehört und geschätzt wird." Mitarbeiter von nominierten Unternehmen in Houston wurden durch einen vertraulichen Prozess befragt, dessen Ergebnisse zu einer Benchmark-Punktzahl führten. Im Laufe der Jahre hat das Houston Business Journal verschiedene Unternehmen für ihre proaktiven Ansätze zur Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit und der Kreativität am Arbeitsplatz gelobt. Die Anerkennung von thyssenkrupp nucera für diese Auszeichnung zeigt das Bekenntnis des Unternehmens, ein Umfeld zu fördern, in dem sich Mitarbeiter entwickeln und wesentlich zum Erfolg des Unternehmens beitragen. "Zu Houstons besten Arbeitgebern zu zählen, spiegelt unser anhaltendes Engagement für eine herausragende Unternehmenskultur wider", kommentierte Juergen Grasinger, Chief Operating Officer. "Wir sind unglaublich stolz auf den hohen Einsatz unseres Teams, eine lebendige und unterstützende Atmosphäre in einer der größten Städte des Landes zu fördern. Dieser Award unterstreicht unser Bekenntnis zum Wohlbefinden unserer Mitarbeiter und hebt den innovativen und kollaborativen Geist hervor, der unsere Organisation vorantreibt." Das Houston Business Journal wird alle ausgezeichneten Unternehmen in einer speziellen Rubrik der wöchentlichen Ausgabe vom 11. Oktober präsentieren.

About thyssenkrupp nucera: thyssenkrupp nucera bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie - ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. thyssenkrupp nucera hat im Juli 2023 erfolgreich einen Börsengang durchgeführt und ist seit September 2023 Mitglied im SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse.

www.thyssenkrupp-nucera.com



