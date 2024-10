HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für DocMorris von 90 auf 60 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Salis betonte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar ermutigende Anzeichen einer Trendwende, was das anlaufende Geschäft mit E-Rezepten betrifft - auch wenn die Fortschritte hierbei bislang nicht die Hoffnungen erfüllt hätten. Dies berücksichtigte der Experte nun in etwas niedrigeren Schätzungen, auf Gewinnebene noch verstärkt durch höhere Marketingausgaben./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2024 / 07:53 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2024 / 08:15 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0042615283

© 2024 dpa-AFX-Analyser