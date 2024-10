Münster (ots) -Der erste Rang bei der europäischen Lotterie ist abgeräumt. Ein Spielteilnehmer aus Litauen hat beim Eurojackpot einen Volltreffer gelandet und ist nun um 80,9 Millionen Euro reicher.Im Herbst kann einen so manch windiger Regentag frösteln lassen. Doch einem Tipper aus Litauen dürfte jetzt besonders warm ums Herz werden, denn auf seinem Eurojackpot-Spielschein stimmten alle angekreuzten Zahlen mit den gezogenen überein. Im finnischen Helsinki wurden am 4. Oktober die Gewinnzahlen 4, 16, 27, 34 und 44 sowie die beiden Eurozahlen 4 und 7 ermittelt. Da der Glückspilz als Einziger den ersten Gewinnrang getroffen hat, werden ihm nun 80.982.878,60 Euro überwiesen.Es ist erst der zweite und bislang höchste Jackpot-Gewinn für Litauen bei Eurojackpot. Der baltische Staat nimmt bereits seit dem Februar 2013 an der europäischen Lotterie teil. Der bisher einzige Jackpotgewinn in Litauen stammte vom 21. Januar 2022 - ein Gewinn von 24.000.400,10 Euro.Dass ein Spielteilnehmer den richtigen Riecher in der ersten Gewinnklasse bewies, ist neun Ziehungen her: Am 3. September hatte ein Tipper aus Polen direkt den Startjackpot von 10 Millionen Euro gewonnen.Zweiter und dritter RangGrund zur Freude haben auch die Hochgewinner im zweiten und dritten Rang: Ein Spielteilnehmer aus Baden-Württemberg wird in der zweiten Gewinnklasse ebenfalls zum mehrfachen Millionär. Da auch dieser Glückspilz als Einziger den Gewinnrang treffen konnte, freut er sich jetzt über 2.498.475,20 Euro. Acht weitere Tipperinnen und Tipper aus der Gewinnklasse 3 können nun mit jeweils 176.127,90 Euro den goldenen Herbst genießen. Die Gewinne werden in Baden-Württemberg, Bayern (3 x), Berlin, Sachsen-Anhalt, Dänemark und Polen ausgezahlt.Ziehung am DienstagAuch wenn der Topf gerade geleert wurde - auf einen zweistelligen Millionengewinn können Spielteilnehmer weiterhin hoffen. Denn der Eurojackpot startet am kommenden Dienstag (8. Oktober) wieder mit zehn Millionen Euro im obersten Rang (Jackpot-Chance 1: 140 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/5880311