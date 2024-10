Mainz (ots) -Große Naturkatastrophen haben die Erdgeschichte von Anfang an geprägt. Was waren einschneidende Ereignisse? Die fünfteilige Dokureihe "Katastrophen der Erdgeschichte" (https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/katastrophen-der-erdgeschichte-wie-unser-planet-entstand-100.html) von Sven Markmann erzählt die Geschichte unseres Planeten von seiner Entstehung, dem ersten Leben über die großen Massenaussterben bis hin zur Evolution des Menschen. ZDFinfo zeigt alle fünf Folgen am Samstag, 12. Oktober 2024, ab 20.15 Uhr. In der ZDFmediathek ist "Katastrophen der Erdgeschichte" (https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/katastrophen-der-erdgeschichte-wie-unser-planet-entstand-100.html) schon jetzt verfügbar."Die Geburt unserer Erde" (https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/katastrophen-der-erdgeschichte-die-geburt-unserer-erde-100.html)(20.15 Uhr) erzählt von der Zeit, als die Erde vor mehr als 4,5 Milliarden Jahren aus Gas und Staub entstand. Asteroideneinschläge und Kollisionen bedrohten den jungen Planeten. Wie wurde er zu einem Ort, der Leben ermöglichte?"Planet aus Eis" (https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/katastrophen-der-erdgeschichte-planet-aus-eis-100.html)(21.00 Uhr) geht der Frage nach, wieso die Erde vor mehr als zwei Milliarden Jahren fast vollständig von Eis bedeckt war. Mindestens 300 Millionen Jahre herrschte die "Huronische Eiszeit". Wie trotzten die ersten Lebewesen der Kälte?Die Folge "Erstes Leben" (https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/katastrophen-der-erdgeschichte-erstes-leben-100.html)(21.45 Uhr) wirft einen Blick in das Erdaltertum das Paläozoikum. Erste komplexe Lebewesen entstanden, bizarr geformte Meeresbewohner beherrschten die Ozeane und eroberten nach und nach neue Lebensräume. Der evolutionäre Wettlauf begann. Über Jahrmillionen bevölkerte die frühe Tierwelt den Planeten, doch dann bahnte sich das größte Massenaussterben der Erdgeschichte an. Fast drei Viertel aller Landtiere und 95 Prozent der Meeresbewohner verschwanden. Doch wie kam es zu dieser wohl tödlichsten Katastrophe der Erdgeschichte?Ein Asteroideneinschlag vor 66 Millionen Jahren gilt als wahrscheinlichste Ursache für "Das Ende der Dinosaurier" (https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/katastrophen-der-erdgeschichte--das-ende-der-dinosaurier-100.html)(22.30 Uhr), dem selbst Giganten wie T-Rex und Triceratops zum Opfer fielen. Doch war es der Einschlag selbst, der sie auslöschte? Das versuchen Forscherinnen und Forscher mit modernster Technik herauszufinden.Die letzte Folge widmet sich dem "Zeitalter der Menschen" (https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/katastrophen-der-erdgeschichte-zeitalter-der-menschen-100.html)(23.15 Uhr). Schon bald nach seiner Entstehung wurde der Mensch zur dominierenden Spezies auf der Erde. Allen Widrigkeiten zum Trotz passte er sich immer wieder an neue Lebensbedingungen an und veränderte den Planeten in kürzester Zeit. Doch seine Existenz ist durch Naturgewalten und Klimakatastrophen bedroht, für die er zum Teil selbst verantwortlich ist.Für die Reihe werden Untertitel angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail an Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/katastrophendererdgeschichte) (nach Login) oder per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100Weitere Informationen- Hier finden Sie die Reihe Katastrophen der Erdgeschichte - Wie unser Planet entstand (https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/katastrophen-der-erdgeschichte-wie-unser-planet-entstand-100.html) in der ZDFmediathek.- Hier finden Sie ZDFinfo in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/5880348