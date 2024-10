Im Goldsektor geht es spannend zu. Die aktuell zu beobachtende Konsolidierung mag zwar eine gewisse Ruhe ausstrahlen, doch damit könnte es bald vorbei sein.Denn sowohl der Goldpreis als auch die Aktien der Goldproduzenten sehen wichtigen Daten entgegen. Gold in banger Erwartung und möglicherweise vor einer Weichenstellung Gold ließ es in den letzten Handelstagen vergleichsweise ruhig angehen. Die Aufwärtsbewegung hat an Schwung verloren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...