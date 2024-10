Wien (www.fondscheck.de) - Peter Moeschter, der leitende Portfoliomanager des Templeton Growth Fund (ISIN LU0114760746/ WKN 941034), geht zum Jahresende in den Ruhestand, so die Experten von "FONDS professionell".Seine Nachfolge an der Spitze des Fonds, dessen US-Original bereits 1954 aufgelegt worden sei, trete Peter Sartori an. Am Anlageprozess oder der Investmentphilosophie des milliardenschweren Fonds solle sich nichts ändern, teile Franklin Templeton mit. ...

